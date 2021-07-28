1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İki belediye daha 'itfaiye öncü aracı' diye aldı, 'makam aracı' yaptı

Vergisiz lüks araç için bulunan "itfaiye öncü aracı'' alma yöntemine, Tokat Turhal Belediyesi ile Rize Derepazarı Belediyesi de katıldı.
28 Temmuz 2021 09:03
+Aa- Yazdır
İki belediye daha 'itfaiye öncü aracı' diye aldı, 'makam aracı' yaptı

Belediyelerin vergisiz lüks araç için bulduğu "itfaiye öncü aracı" alma yöntemine, Tokat Turhal ile Rize Derepazarı Belediyesi de katıldı. ÖTV ve KDV'den muaf olan araçlar, İtfaiye teşkilatına alınmış görüntüsü altında, başkanlara makam aracı yapılıyor. AK Partili İlker Bekler'in başkanlık yaptığı Turhal Belediyesi, 354 bin TL'ye öncü araç satın alıyor. İhale ilanında aracın "büyülü siyah" rengi olması istendi. MHP'den seçilip istifa eden Selim Metin'in başkan olduğu Rize Derepazarı Belediyesi de 320 bin TL'ye "piyano siyahı" renginde öncü araç alacak.

SANKİ UZAY ARACI

Turhal Belediyesi 15 Haziran 2021'de ihaleye çıkarak itfaiye öncü aracı satın alacağını duyurdu. 1 Temmuz 2021'de otomobil için 354 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Araç fabrikanın seri üretimindeki en son model ve tipte olacak. Otomatik 7 ileri DSG sistemi bulunacak. Motor hacmi 1801-2000 cc aralığında rengi ise "büyülü siyah" olacak.

Elektronik stabilite kontrol programı, dinamik şasi kontrol, yağmur sensörü, arka sis farı, iç ambiyans aydınlatması, çift bölgeli iklimlendirme, 12 hoparlörlü ses ve sürücü yorgunluk tespit sistemi bulunacak. Isıtmalı ön ve arka koltuklar, karartılmış arka camlar, bluetooth sistemi ile uyumlu deri direksiyon simidi, tam deri koltuklar, panaromik sunroof da olacak.

RİZE'DEKİNİN RENGİ PİYANO SİYAHI OLACAK

MHP'den seçilip istifa eden Selim Metin'in başkanlık yaptığı Rize Derepazarı Belediyesi ise öncü araç için 11 Haziran'da ihaleye çıktı, 2 Temmuz'da sözleşme imzalayarak 320 bin TL ödedi. Araç "piyano siyahı' rengi, akıllı çift bölgeli iklimlendirme ve 12 hoparlörlü ses sistemli olacak. Sürücü yorgunluk tespit sistemi, masaj fonksiyonlu sürücü koltuğu, deri ve ısıtmalı koltuklar, krom dekorlu ön ızgara, dokunmatik multimedya ekran, ışıklı makyaj ayna, deri kaplı vites topuz, 10 renkli iç ambiyans aydınlatma, arka koltuk uyku paketli ve panaromik sunroof da bulunacak.

Deniz AYHAN
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
36 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Marmaris'teki orman yangını İçmeler'e doğru ilerliyor
29 Temmuz 2021 23:59		 Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
29 Temmuz 2021 23:36
Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı
29 Temmuz 2021 23:16		 Bodrum'da otellerden 3 bin kişi tahliye edildi
29 Temmuz 2021 19:51
Muğla'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor
29 Temmuz 2021 18:08		 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda yıkım işlemi başladı
29 Temmuz 2021 18:01
Perşembe Yaylası'ndaki kaçak yapılar yıkıldı
29 Temmuz 2021 17:12		 Beylerbeyi Sarayı'nın 113 metrelik rıhtımı ziyarete açıldı
29 Temmuz 2021 16:26
Bu meslek lisesi, Türkiye'de parmakla gösteriliyor
29 Temmuz 2021 16:12		 Hemşire kalp krizi geçiren 2 günlük nişanlısını hayata döndüremedi
29 Temmuz 2021 15:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:27 - Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı00:21 - 21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı00:04 - BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak00:04 - Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak00:01 - 30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları23:59 - Marmaris'teki orman yangını İçmeler'e doğru ilerliyor
23:57 - Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı23:53 - Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde23:40 - Mersin'deki orman yangını ilçe merkezine yaklaştı23:36 - Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı23:33 - Valilikten önemli karar: Milli Park giriş çıkışlara kapatıldı23:26 - THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı
23:16 - Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı23:14 - Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı22:37 - Mahallesi küle dönen vatandaş: İki gözü kör olsun22:35 - Aşı karşıtı öğretmen hayatını kaybetti22:16 - Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan!
22:13 - Marmaris'teki yangında bir kişi hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak
Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı
BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak
21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı
30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çizilen resimlerde bacadan yaz kış duman tütmesi 3
meyve yemeyi abartmak 2
alçı testeresi 1
sudoku 2
iki kardeş arasındaki makul süre 1
kravat bağlamak 1
çıtayı yükseltmek 2
koronal kütle atılımı dünyayı sıyırdı 1
manavgat yangını 1
gülünç duruma düşüren anlar 2
SON İLANLAR
Aydın Arya Turistik Geçici 4 İşçi Alacak
Aydın Dihiz Turizm Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüp Belediyesi 6 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam