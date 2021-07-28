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Merkez Bankası enflasyon raporunu yarın açıklayacak

Enflasyon Raporu 2021-III'ün tanıtımı amacıyla yarın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.
28 Temmuz 2021 09:07
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Merkez Bankası enflasyon raporunu yarın açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, yarın saat 10.30'da Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun sunumu ile başlayacak. Kavcıoğlu daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

TCMB'nin yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 12,2 olmak üzere, yüzde 10 ile yüzde 14,4 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.
Anadolu Ajansı
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