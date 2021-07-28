Cimilli İbo, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda
|28 Temmuz 2021 09:18
|+Aa- Yazdır
Eylül 2020'de yakalandığı corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesiyle yoğun bakıma alınan Cimilli İbo lakaplı şarkıcı İbrahim Özer yapılan müdahalelerin ardından sağlığına kavuşmuştu.
Yeniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan Cimilli İbo, yoğun bakıma alındı, böbrek yetmezliği ve kanında aşırı enfeksiyona rastlandı.
Yoğun bakımda tedavisi devam eden şarkıcı için dostları yardım çağırısında bulundu.
İstanbul Başkent Üniversite Hastanesi'nde bulunan Cimilli İbo için 0+RH VE 0-RH trombosit kana ihtiyaç olduğu öğrenildi.
ORGANLARINDA HASAR OLUŞTU
Geçen yıl corona virüsüne yakalanıp günlerce yoğun bakımda tedavi gören Cimilli İbo, o dönem organlarında hasar oluşmuş özellikle böbrekleri çok zarar görmüştü. Böbreklerinde görülen zarar ileri seviyeye atladı ve şarkıcıya böbrek nakli yapılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı
29 Temmuz 2021 23:26
|Mahallesi küle dönen vatandaş: İki gözü kör olsun
29 Temmuz 2021 22:37
|Aşı karşıtı öğretmen hayatını kaybetti
29 Temmuz 2021 22:35
|Yangınla mücadelede helikopter, uçağa göre daha üstün
29 Temmuz 2021 22:13
|Aşı olan gençlere 2GB internet
29 Temmuz 2021 20:15
|Dilenci topladığı paraları ekmeğin içine gizlemiş
29 Temmuz 2021 18:38
|Babam aradı, 'Yangın evin etrafını sardı, yetiş' dedi, yetişemedim
29 Temmuz 2021 18:36
|Sıcak çarpmasına karşı uyarı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın!
29 Temmuz 2021 18:06
|'Aşısızlar, riskli gruptaki aşılı hastalara Kovid bulaştırıyor'
29 Temmuz 2021 17:41
|Toplum sağlığı için 'aşı tereddüdünden kurtulmak gerekiyor'
29 Temmuz 2021 17:31