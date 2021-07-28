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Cimilli İbo, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Cimilli İbo, geçen yıl coronaya yakalanmasının ardından kaldırıldığı yoğun bakımdan tedavisi tamamlanınca çıkmıştı. Coronayı atlattıktan sonra böbrek nakli yapılan Cimilli İbo, şimdi de böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı.
28 Temmuz 2021 09:18
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Cimilli İbo, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda

Eylül 2020'de yakalandığı corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesiyle yoğun bakıma alınan Cimilli İbo lakaplı şarkıcı İbrahim Özer yapılan müdahalelerin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Yeniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan Cimilli İbo, yoğun bakıma alındı, böbrek yetmezliği ve kanında aşırı enfeksiyona rastlandı.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden şarkıcı için dostları yardım çağırısında bulundu.

İstanbul Başkent Üniversite Hastanesi'nde bulunan Cimilli İbo için 0+RH VE 0-RH trombosit kana ihtiyaç olduğu öğrenildi.

ORGANLARINDA HASAR OLUŞTU

Geçen yıl corona virüsüne yakalanıp günlerce yoğun bakımda tedavi gören Cimilli İbo, o dönem organlarında hasar oluşmuş özellikle böbrekleri çok zarar görmüştü. Böbreklerinde görülen zarar ileri seviyeye atladı ve şarkıcıya böbrek nakli yapılmıştı.
Memurlar.Net
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