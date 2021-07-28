Korkutan maske uyarısı: Delta varyantı eskisi gibi değil
|28 Temmuz 2021 13:45
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ABD'nin önde gelen sağlık kuruluşu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bir açıklama yaparak maske kararını değiştirdi. Daha önce corona virüsü aşısı olanların maske takmasına gerek duyulmadığını açıklayan CDC yetkilileri Delta varyantının ülke genelinde baskın virüs haline gelmesiyle birlikte uyarısını değiştirdi.
13 Mayıs'ta aşı olanların maske takmasına gerek olmadığını duyuran CDC, "Kamusal kapalı alanlarda maske takılmasını tavsiye ediyoruz. Bunun sebebi daha bulaşıcı olan Delta varyantının hızla yayılması" açıklamasını yaptı.
Otobüs, uçak ve barınak gibi kalabalık ve kapalı alanlarda maske takılması gerektiğini yineleyen CDC direktörü Dr. Rochelle Walensky, okul binasından içeri giren herkesin de maske takması gerektiğini söyledi.
Walensky, "Son günlerde, Delta varyantının geçmişteki Covid-19 virüslerine göre çok farklı hareket ettiğine dair yeni bilimsel araştırmalar gördüm. Bu virüs genellikle aşı olmayanları etkilese de çok nadiren aşı olanlar da hastalanabiliyor" ifadesini kullandı.
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