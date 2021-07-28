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YKS Birincileri bu illerden çıktı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 YKS Birincilerinin illerini açıkladı
28 Temmuz 2021 09:35
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) oturumunda, Adana'dan katılan adayın birinci olduğunu bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah açıklanan 2021-YKS sonuçlarının ardından, YKS birincilerinin çıktığı illeri duyurdu.

Buna göre, 2021-YKS'de Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) oturumunda birinci Adana'dan çıktı.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda, sayısalda birincilik Adana, eşit ağırlıkta birincilik Konya, sözelde birincilik yine Adana illerinden oldu.

Yabancı Dil Testinin (YDT) birincileri ise Almanca: Balıkesir, Arapça: Konya, Fransızca: İstanbul, İngilizce: İstanbul, Rusça: Bursa illerinden belirlendi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, paylaşımında, adayları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
Memurlar.Net
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