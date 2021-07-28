Gün ortasında döviz fiyatları
Dolar güne 8,56, avro ise 10,12 TL'den işlem görüyor
|28 Temmuz 2021 12:06
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