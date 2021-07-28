Nemrut Dağı'ndan bilim kurgu filmlerini anımsatan görüntü
|28 Temmuz 2021 10:50
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Adıyaman'da 2 bin 150 metre yüksekliğinde yer alan Nemrut Dağı'nı Fotoğraf sanatçısı İsa Turan özel teknikler kullanarak görüntüledi. Turan UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilen Nemrut Dağı'nı uzun pozlama tekniğiyle Samanyolu ile birlikte görüntüledi. Hava kararmasından itibaren 2 kamerayla 12 saat boyunca yapılan çekimler, ortaya ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Aynı zamanda drone pilotu olan Turan dronunu kullanarak ışıkla boyama tekniği ile Nemrut dağında ilginç figürler oluşturdu. Tarihi Milattan önce 62 yılına uzanan dağın üzerinde dronu ile ışık boyama tekniğiyle oluşturulan daire bilim kurgu filmlerini aratmayacak sahneler ortaya çıktı. Turan'ın oluşturduğu klip beğeni yağmuruna tutuldu.
Nemrut Dağı eski çağlarda "Kommagene" olarak bilinen, bu alanda bulunan arkeolojik kalıntılara ev sahipliği yapmakta. Doğu ve batı teraslarında Antiochos heykellerinin yanı sıra aslan ve kartal heykelleri bulunmakta. Batı terasında eşsiz bir aslanlı horoskop yer almakta. Aslan heykelinin üzerinde yer alan yıldızların Mars, Merkür ve Jüpiter gezegenlerini temsil ettiği sanılmakta.
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