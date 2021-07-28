Borsa günün ilk yarısında yükseldi
|28 Temmuz 2021 13:19
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Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,58 puan artışla 1.367,13 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 4,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,54 ile tekstil, deri, en çok kaybettiren ise yüzde 0,28 ile gıda, içecek oldu.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Fed öncesi piyasalarda tedirginliğin devam ettiğine dikkati çeken analistler, Fed'in faiz oranları ve varlık alım tutarlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak varlık alımlarına ilişkin yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.
Analistler, bugün Fed'in faiz kararının yanı sıra ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları verileri ve şirket finansal sonuçlarının takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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