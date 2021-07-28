Kilis'te aşı olanlara çekilişle bisiklet hediye edilecek
Kilis Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşların aşı olmasını teşvik etmek amacıyla çekilişle bisiklet hediye edecek.
|28 Temmuz 2021 10:13
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Valilikten yapılan açıklamada, 26 Temmuz-1 Ağustos arasında 1. doz aşı yaptıranlar arasında çekilişle 5 bisiklet dağıtılacağı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"1. doz aşısını olan vatandaşlarımıza çekiliş bileti verilecek olup, kazanan talihli 2 Ağustos 2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğümüzün internet sitesinde duyurulacaktır. Bisiklet teslimi için kazanan biletin müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. Henüz aşısını olmayan tüm vatandaşlarımızı Kovid-19 aşısını olmak üzere aşı merkezlerimize davet ediyoruz."
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