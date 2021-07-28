Polisten kalpleri ısıtan hareket: Trafiği durdurup yaşlı kadını karşıya geçirdi
Elazığ'da trafik polisi, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın için trafiği durdurarak güvenli bir şekilde yolun karşısına geçirdi.
|28 Temmuz 2021 10:41
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Örnek olay, merkez 15 Temmuz Meydanında meydana geldi. Motorize trafik polisi, araçların yoğun olduğu alanda yaşlı bir kadını trafik yoğunluğundan dolayı karşıya geçemediğini gördü. Motorunu park eden polis, hemen yaşlı kadının yardımına koştu. Trafik akışını bir süre durduran polis, iki elinde de baston olan yaşlı kadını güvenle karşıya geçirdikten sonra trafik akışını tekrar sağladı.
Polisin hareketi yürekleri ısıttı.
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