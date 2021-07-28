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Trafiğe 6 ayda 607 bin 289 aracın kaydı yapıldı

Türkiye'de ocak-haziran döneminde 607 bin 289 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 21 bin 155 taşıtın kaydı silindi. Böylece ocak-haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 586 bin 134 artış gerçekleşti.
28 Temmuz 2021 11:04
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Trafiğe 6 ayda 607 bin 289 aracın kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 24 milyon 729 bin 901 oldu.

Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziranda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 104 bin 316 oldu. Bu taşıtlar arasında otomobil yüzde 49,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 30,2 ile motosiklet, yüzde 10,6 ile kamyonet, yüzde 5,9 ile traktör, yüzde 2,5 ile kamyon, yüzde 0,5 ile minibüs, yüzde 0,3 ile otobüs ve yüzde 0,2 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 35,7 arttı. Artış oranları minibüste yüzde 104, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 86,3, motosiklette yüzde 46,9, otomobilde yüzde 35,4, traktörde yüzde 31,1, otobüste yüzde 21,7, kamyonda yüzde 17,3 ve kamyonette yüzde 16,3 olarak kayıtlara geçti.

Haziranda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,2 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 155,5, otomobilde yüzde 65,5, kamyonette yüzde 38,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 37,2, traktörde yüzde 20,4, motosiklette yüzde 7 artarken otobüste yüzde 15,5 ve minibüste yüzde 1,2 azaldı.

Haziran ayında 842 bin 50 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan araçların yüzde 68,3'ünü otomobil, yüzde 16,6'sını kamyonet, yüzde 7,3'ünü motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Geçen ay 51 bin 893 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

- İlk 6 ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 56,5 arttı

Ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 56,5 artarak 607 bin 289, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 13,1 azalarak 21 bin 155 oldu. Böylece ocak-haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 586 bin 134 artış gerçekleşti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 343 bin 190 otomobilin yüzde 59,6'sının benzin, yüzde 27'sinin dizel, yüzde 8,1'inin elektrikli veya hibrit, yüzde 5,3'ünün LPG yakıtlı olduğu görüldü. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 440 bin 158 otomobilin ise yüzde 38'inin dizel, yüzde 36,2'sinin LPG, yüzde 25'inin benzin yakıtlı, yüzde 0,3'ünün elektrikli veya hibrit olduğu tespit edildi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 oldu.

Yılın ilk 6 ayında trafiğe kaydı yapılan 343 bin 190 otomobilin yüzde 31,3'ünün 1401-1500, yüzde 25,9'unun 1300 ve altı, yüzde 19,6'sının 1301-1400, yüzde 15,9'unun 1501-1600, yüzde 6,2'sinin 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirlendi.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,2'sinin renginin beyaz olduğu görüldü.
Anadolu Ajansı
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