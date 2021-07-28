Haftalık vaka sayıları açıklandı: En çok vaka artışı olan iller
|28 Temmuz 2021 11:23
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 17-23 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerin Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır olduğunu açıkladı. Koca paylaşımında, "Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranı arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun." ifadelerini kullandı.
- En fazla vaka artışı yaşanan iller Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır
Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu.
Bakanlığın 10-17 Temmuz verilerine göre 100 binde görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de ise 24,46'ydı.
Siirt bu hafta 100 binde 748,39 vaka ile ilk sırada yer aldı. Bu ildeki 100 binde Kovid-19 vaka sayısı bir önceki hafta 471,57 olarak kayıtlara geçmişti.
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