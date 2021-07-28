TBMM Başkanı Şentop'un kızı YKS eşit ağırlıkta Türkiye 32'ncisi oldu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kızı Saliha Gülru Şentop, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eşit ağırlık sıralamasında Türkiye 32'ncisi oldu.
|28 Temmuz 2021 11:42
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