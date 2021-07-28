Oğuzhan Asiltürk'ten Saadet Partisi'ne: Bana itaat sözü verdiniz

Türkiye'de 2023'teki seçimler için hazırlıklar başladı.

Muhalefetin ısrarla talep ettiği erken seçim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 2023 Haziran'da yapılacağını söyleyerek tartışmaları noktalamıştı.

Birçok parti gelecek seçimler için hazırlıklarına başlarken bu hazırlıkların başında ise ittifak kurulup kurulmayacağı yer alıyor

Bir önceki seçimlerde Millet İttifakı'nda yer alan Saadet Partisi'nin de Cumhur İttifakı'na katılımı konusunda tartışmalar var.

Daha önce Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün, Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'nda yer almasına yönelik düşünceleri olduğu kulislerlerde yer almıştı.

Cumhur İttifakı ve Asiltürk arasında konu ile ilgili görüşmeler devam ederken Oğuzhan Asiltürk, Milli Gazete'de parti tabanına seslenerek bir yazı kaleme aldı.

İTAAT SÖZÜ



"Milli Görüş Toplulumunun hizmetini yüklenme görevi, Erbakan Hoca'mızdan sonra bana, teklif edildiğinde, bu görevi bir şartla kabul edeceğini" söylediğini belirten Asıltürk, yazısında şu ifadeleri kullandı;

"Sizden inançlarımıza uygun bir şey yapmanızı istersem, itaat edeceğinize söz veriyor musunuz? dedim.

Bu talebime yanıt olarak, o toplantıya katılanların tamamı 'Evet, sen bizden zaten yapmak zorunda olduğumuz şeyi istiyorsun, kabul ediyoruz' dediler.

Erbakan Hoca'mız, önemli toplantılara Genel İdare Kurulu'yla birlikte bütün Milli Görüş teşkilatlarını da çağırırdı. Aynı şekilde o toplantıya, Genel İdare Kurulunun yanında, Erbakan Hoca'mızdan sonra Partide şu anda görev yapmakta olan bir çok arkadaşımızla birlikte parti teşkilatlarımızda görev yapan birçok arkadaşımız da katıldı.

"HİÇ OLURUZ"



Erbakan Hoca'mızın yasaklı olduğu dönemlerde bir arkadaşımız Genel Başkan olarak görevlendirilirdi. Genel Başkan olarak görevlendirilen kişi, davanın başında bulunan Erbakan Hoca'mızdan habersiz hiçbir şey yapmazdı. Kendi görüşüne göre hareket etmezdi.

Eğer Milli Görüş'ün bu mükemmel düzeni bozulursa Milli Görüş önce diğer partilerden biri olur, sonra da hiç olur. Erbakan Hoca'mız bu uyarıyı sık sık yapardı.

Biz Allah'a inanan bir topluluğuz. İnancımıza uygun şekilde yaşamak istiyoruz. Bizi değerli kılan, yarım asırdır, inandığımız temel esaslara bağlı kalmamızdır. En önde dalgalanan bayrağımız da ahlaki ve manevi değerlerimizdir. Bunu unutamayız.

Bu gerçeklerin ışığında Milli Görüşçülerin, başta siyasi çalışmalar olmak üzere, bütün hayatları boyunca, ahlaki ve manevi değerlere, önem ve öncelik vermeleri gerekir.

"ANKETLERDE DÜŞÜK ÇIKMAMIZIN SEBEBİ"



Elbette toplumun maddi ihtiyaçlarını da dikkate alacağız. Ancak bunu yaparken, sadece toplumun maddi ihtiyaçlarını önemsiyor gibi bir görüntü vermememiz gerekir.

Buna dikkat etmezsek ahlaki ve manevi değerleri savunduğumuz için bizi destekleyenler bizden uzaklaşırlar. Son kamuoyu araştırmalarında desteğimizin düşük çıkmasının sebebi budur.

Saadet Partisi'ni, diğer partilerden ayıran en önemli vasfı, Milli Görüş inancına bağlı kalması, ahlaki ve manevi değerlere bağlılığını ön planda tutmasıdır.