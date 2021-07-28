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TBB'den sel felaketinden etkilenen banka müşterilerine yönelik tavsiye kararı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Rize, Artvin ve Düzce'deki sel felaketinden etkilenen banka müşterilerinin talepleri halinde bankalara olan borçlarının ödenmesi, ertelenmesi ve finansman olanakları sağlanması konusunda tavsiye kararı aldı.
28 Temmuz 2021 11:56
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TBB'den sel felaketinden etkilenen banka müşterilerine yönelik tavsiye kararı

TBB'den yapılan duyuruda, Rize, Artvin ve Düzce illerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa dilendi.

Birlik Yönetim Kurulu'nun, afet bölgesinde yaşanan muhtelif sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konularını görüştüğü aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda yönetim kurulumuz tarafından, felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkanları olumsuz etkilenen müşterilerin talepleri halinde bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir. Ayrıca, mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı, iş yeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, risk merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için risk merkezi üyelerinin bilgilendirilmesi kararlaştırılmıştır. Müşterilerimiz sel felaketinden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçebilir."
Anadolu Ajansı
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