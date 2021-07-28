En az bir doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti
Sağlık Bakanı Koca, en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısının 40 milyonu geçtiğini açıkladı.
|28 Temmuz 2021 11:59
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