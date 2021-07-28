Muharrem İnce Trabzon'da basın mensuplarına sırtını döndü!
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Trabzon Akçaabat'ta basın açıklamasını gazetecilere sırtını dönerek gerçekleştirdi. İnce, "Bize yönelik ambargoyu kırmak için basın toplantılarına böyle çıkmayı düşünüyorum" dedi.
|28 Temmuz 2021 12:02
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CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Trabzon Akçaabat'ta basın açıklamasını gazetecilere sırtını dönerek gerçekleştirdi.
İnce'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında , basın mensuplarına sırtını döndüğü anların fotoğrafı da yer aldı.
İnce paylaşımında ayrıca, "Sel bölgesindeki geçmiş olsun ziyaretlerimizden sonra Akçaabat'da basın toplantısı gerçekleştirdik. Yandaş basının, candaş basının, fondaş basının bize yönelik ambargosunu kırmak için basın toplantılarına bundan böyle sırtımı dönerek çıkmayı düşünüyorum" dedi.
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