YÖK'ten, Acil Durum ve Afet Yönetimi ile Sosyal Hizmet Mezunları için 'Üst Öğrenim' sayılmaz kararı
|07 Ağustos 2021 12:00
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Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ve Memur-Sen Konfederasyonu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası tarafından Acil Durum ve Afet Yönetimi ile Sosyal Hizmetler ön lisans programlarının sağlık çalışanları için mesleki üst öğrenim sayılmaması gerekçesiyle bu durumun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirilmesi istenilmiştir.
Yükseköğretim Yürütme Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda her iki ön lisans programının sağlık hizmetleri sınıfından çalışanlar için üst öğrenim sayılmasının ve sağlık teknikeri unvanı kullanmalarının uygun OLMADIĞINA karar verilmiştir.
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