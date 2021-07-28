YKS sonuçlarına ilişkin sayısal veriler açıklandı
ÖSYM, bugün YKS sonuçlarını açıklamıştı. ÖSYM sonuçların ardından YKS sonuçlarına ilişkin sayısal verileri de açıkladı.
|28 Temmuz 2021 12:17
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ÖSYM, bugün YKS sonuçlarını açıklamıştı. ÖSYM sonuçların ardından YKS sonuçlarına ilişkin sayısal verileri de açıkladı.
YKS sayısal verilerine göre TYT'ye toplamda 2 milyon 416 bin 748, AYT'ye iise 1 milyon 627 bin 083 aday katıldı.
Sayısal verilerin tamamı için TIKLAYINIZÖSYM, 2021 YKS sonuçlarını açıkladı
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