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Ayırmak istediği kavga sonu oldu

Antalya'da bir eğlence merkezinde kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, kavgayı ayırmak isteyen bir genç, kalbinden ve sağ kolundan bıçaklanarak hayatını kaybetti.
28 Temmuz 2021 13:01
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Ayırmak istediği kavga sonu oldu

Olay, dün akşam gece saatlerinde Konyaaltı Plajı'ndaki bir eğlence merkezinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence merkezine gelen bir grup bir süre eğlendi. Bu sırada grup içerisinde bulunan M.K., ismi öğrenilemeyen bir kız ile dans etmek istedi. Kızın reddetmesi ile kızın erkek arkadaşı ile M.K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada Gökhan Demirtaş, kavgayı ayırmak istedi. Bunun üzerine M.K. (26) işletmeden aldığı bıçakla Gökhan Demirtaş'ı (23) kalbinden ve sağ kolundan yaraladı.

Durum çalışanlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarından ardından olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ekipler tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli, yunus ekiplerince, kovalamaca sonucu yakalandı. Gencin cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yakınları tarafından alınan cenazenin Uncalı Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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