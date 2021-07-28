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17 yaşındaki gencin ölümünde korkunç detay: 112 hiç aranmamış

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde 7 Temmuz günü ana yol üzerinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı bisikletli Oğuzhan Kemçin yaşamını yitirmişti. Kemçin'e çarpan ve hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Mestan Göksal'ın, ailesi ve akrabalarıyla birlikte 3 kez olay yerine git gel yaptıkları halde 112'yi aramadıkları, ambulansı da kazadan yaklaşık 3,5 saat sonra şans eseri oradan geçen polis ekiplerinin aradığı ortaya çıktı.
28 Temmuz 2021 13:16
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17 yaşındaki gencin ölümünde korkunç detay: 112 hiç aranmamış

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde 7 Temmuz günü otomobilin çarpması sonucu ölen 17 yaşındaki bisikletli Oğuzhan Kemçin'in ölümüyle ilgili davada tutuklu yargılanan sanık Mestan Göksal bugün hakim karşısına çıktı. Sanık, "Olay günü akşam babama ait araçla düğüne gittim. Alkollüydüm. 6 bira içtim. Düğünden sonra eve giderken sağ şeritte yolda bisiklete çarptım. Bir anda göremedim. Işıklandırma yetersizdi. Hatırladığım kadarıyla kaza 00:45 sıralarında oldu. Evim kaza yerine 10 dakika uzaklıktaydı. Daha sonra eve gittim. Arabayı bıraktım. Köy muhtarı olan dayımla birlikte yeniden olay yerine gittim. 1.45'ti saat. Bisiklet vardı ama kendisi yoktu" dedi.

Sanık ikinci gidişlerinde 112'yi aradığını söylerken, olay yerine üç kez gittikleri ve 112'yi aramadıkları ortaya çıktı Sanık, "Tekrar eve gittik. Babamı uyandırdım. Olayı anlattık. Babam, dayım ve ben tekrar olay yerine gittik. Saat 03:30 civarıydı. İkinci gidişimizde çalılığın içine düştüğünü gördük. Ambulansı aradık. Olay yerine polis ambulans ve itfaiye geldi. Ambulans görevlileri şahsın öldüğünü anladılar. Ben ceza çekmeye hazırım. Bu ifadelerim tamamen doğrudur" ifadelerini kullandı.

Sanık ve ailesinin olay yerine iki değil üç kez git gel yaptıkları, ambulansı ise hiç aramadıkları ortaya çıktı.

Kemçin ailesinin avukatı: "Olay yerine iki değil üç kez gidiyorlar"

Mestan Göksal'ın olaydan sonra eve gitmediği, aracın eve 1.30'da giriş yaptığını söyleyen Kemçin ailesinin avukatı, "İki kez değil, olay yerine üç kez gidiyorlar. Ayrıca hemen eve gitmiyor. Üçüncüde bir fırıncı var ve kasalı aracı ile olay yerine gidiliyor. Üçüncü gidişlerinde maktulü bulunduğu yerden çıkarmaya çalışıyorlar" diyerek sanığa "Neden ambulansı aramadınız" diye sordu. Sanık, "Arayacaktım ancak o sırada polisler geldiği için onlar ambulansa haber verdi" dedi.

Fırıncı tanık olay gününü anlattı

Fırıncı tanık Muhammet Ali İnce, "Ben orada fırın işletiyorum. Mestan'ın babasını tanıyorum. Babası köyümüzde kahve işletir. Fırına muhtar olan dayısı geldi. Saat 03:30 gibi geldi. Araba istedi benden. 'Mestan kaza yapmış' dedi. Sadece muhtar geldi. Araba kazalı olduğu için istediler diye düşünüyorum ve muhtarın aracı yok. 'Ben geleyim' dedim. Bunlar muhtarın evinin önünde bekliyorlarmış. Olay yerine gittik. Muhtara 112'yi arasana dedim. 'Birisi kolu kıpırdadı' dedi. 3-5 dakika sonra polis geldi" diye konuştu.

Kemçin'in babası: "Çocuğum 3,5 saat çalılıkların içinde can çekişmiş"

Olay gecesi yaşadıklarını anlatan Oğuzhan Kemçin'in babası, "Olay yerine gittiğinde muhtara 'madem buradasın neden aramadın' dedim. Muhtar 'ben de yeni geldim' dedi. Haberleri görünce muhtara 'olaydan bilgin var mı' dedim. Yemin etti 'bilgim yok' dedi. Muhtar beni arasa 10 dakikada çocuğumu bulacağım. Benim çocuğum vefat etmiş, bu 6 kişi de insanlığını kaybetmiş" ifadelerini kullandı.

Sanığın avukatı: "Ne yapacaklarını bilememişler"

Mestan Göksal'ın avukatı, sanığın kötü niyetli olmadığını, ailesi ile birlikte korktuklarını, ne yapacaklarını bilmedikleri için bunu yaptıklarını dile getirdi. Avukat, delilleri karartmaya çalışma olmadığını belirterek, "Sanık alkollü çıkmasın diye birkaç gün kaçabilirdi ama kaçmadı. Ne yapacaklarını bilememişler" dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma 22 Eylül'e ertelendi.
İhlas Haber Ajansı
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