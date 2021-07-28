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FETÖ'nün mahrem sorumlusu çift Ankara'da yakalandı

FETÖ'nün mahrem sorumluları oldukları belirlenen karı-koca, polisin düzenlediği operasyonla Ankara'da yakalandı.
28 Temmuz 2021 13:30
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FETÖ'nün mahrem sorumlusu çift Ankara'da yakalandı

Alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekibin yaptığı çalışmada "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan aranma kayıtları bulunan ve FETÖ içerisinde kod adı kullandıkları tespit edilen A.Ü. ve eşi B.Ü.'nün Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir adreste saklandıkları tespit edildi. ByLock kullanıcısı olan çiftten B.Ü.'nün polis memurlarından sorumlu emniyet mahrem sorumlusu, karısı A.Ü'nün de polis eşlerinden sorumlu mahrem sorumlusu olduğu ve 4 yılı aşkın süredir Keçiören'de kaldıkları belirlendi. 3 gün süren takibin ardından ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda şahısların kapıyı açmaması üzerine kapı kırılarak içeri girildiği. Kıskıvrak yakalanan çift gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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