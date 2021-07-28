Karamollaoğlu: Memur sendikalarının zam talepleri makul
|28 Temmuz 2021 13:40
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Tunus halkının iradesinin adeta askıya alınması bizi endişeye sevk etti. Bir başbakanın görevden alınması, meclisin faaliyetlerinin durdurulması demokrasiye vurulan bir darbe olarak algılanır." dedi.
Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Son dönemlerde Türkiye'de sel ve deprem gibi doğal afetlerin meydana geldiğini söyleyen Karamollaoğlu, Rize'de yaşanan selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da geçmiş olsun temennisinde bulundu.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya alan Türk sporcuları tebrik eden Karamollaoğlu, yarışmaya devam eden sporculara başarılar diledi.
Tunus'ta yaşanan gelişmeleri takip ettiklerini ifade eden Karamollaoğlu, "Tunus halkının iradesinin adeta askıya alınması bizi endişeye sevk etti. Bir başbakanın görevden alınması, meclisin faaliyetlerinin durdurulması demokrasiye vurulan bir darbe olarak algılanır." ifadelerini kullandı.
Bir belediye başbakanının mültecilere yönelik sözlerini üzüntüyle karşıladığını dile getiren Karamollaoğlu, "İnsanlar keyif için kendi memleketlerini bırakıp başka bir memlekete göç etmezler. Eğer böyle bir mecburiyet doğduysa onlara karşı insanca davranmak bizim için en önemli görevdir." diye konuştu.
Türkiye'nin Afganistan'da mevcut hükümet ile Taliban arasına girmesinin doğru olmadığını savunan Karamollaoğlu, ABD'nin Türkiye'yi Afganistan'da çatışmaya sürüklediğini, Türkiye'nin bu oyuna gelmemesi gerektiğini belirtti.
Memurların toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başladığını aktaran Karamollaoğlu, memur sendikalarının zam taleplerinin makul olduğunu kaydetti.
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