Artvin'de kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı
Artvin'de 6 gün önce meydana gelen heyelanda sel sularına kapılan Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı.
|28 Temmuz 2021 13:50
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22 Temmuz'da Artvin'in Mugrul ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda 42 yaşındaki Serdar Yiğit, şoförü olduğu kamyona hafriyat almak için sırada beklediği esnada yol çökünce sel sularına kapılarak gözden kayboldu. 6 gündür Murgul Deresi'nde süren arama çalışmaları neticesinde Yiğit, derede kaybolduğu noktadan 8 kilometre aşağıda bulundu. Serdar Yiğit'in Ayşe Yıldım ile nişanlı olduğu, eylül ayında dünyaevine gireceği, evini ve eşyalarını alıp tüm hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.
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