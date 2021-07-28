1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk: Okulları açmak konusunda çok kararlıyız

Bakan Selçuk: "Okulların 6 Eylül'de açılması bizler için son derece önemli. Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin sabrı konusunda müteşekkiriz. Okulları açmak konusunda çok kararlıyız."
28 Temmuz 2021 13:59
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yüz yüze eğitime açılması noktasında kararlı olduklarını bildirdi.

Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesinde düzenlenen "Telafide Ben de Varım" etkinliğinin ardından basın mensuplarının yüz yüze eğitime ilişkin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın yüz yüze eğitime başlama tarihini nasıl etkileyeceğine yönelik soru üzerine Selçuk, okullardaki temizlik ve diğer hazırlıkların son hızla yürütüldüğünü belirtti.

Selçuk, yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarını değerlendirmek amacıyla dün 81 ilden Milli Eğitim müdürleriyle toplantı yapıldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Okulların 6 Eylül'de açılması bizim için son derece önemli. Çocuklarımızın, velilerimizin, öğretmenlerimizin sabrı konusunda gerçekten müteşekkiriz. Okulları açmak noktasında tüm toplumumuzun katkısını bekliyoruz. Biz hazırız ve toplumun sağduyusunun, desteğinin bu konuda hayati bir önem taşıdığının tekrar tekrar vurgusunu yapmak istiyorum. Okulları açmak noktasında çok kararlıyız."

Türk Tabipleri Birliğinin okulların açılması için aşı yaşının düşürülmesi ve sınıfların bölünmesi önerisini hatırlatılan Selçuk, "Bu konuda elbette geçtiğimiz yıl da var olan bir çalışma var. Bugün yanılmıyorsam Bilim Kurulu'nun da bir toplantısı söz konusu. Orada da bu konular görüşülecek. Bizler de zaten sürekli bir iletişim ve irtibat içindeyiz. Bu konularla ilgili bilim insanlarının yönlendirmesi ve birlikte çalışma devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
41 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen oldu
27 Temmuz 2021 13:05		 Bakan Selçuk'tan LGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin paylaşım
26 Temmuz 2021 15:16
Bakan Selçuk, Mersin'de Ayşe Ecevit Masal Evi'nin açılışına katıldı
26 Temmuz 2021 12:57		 Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı
26 Temmuz 2021 11:20
Bakan Selçuk: Hedefimiz 6 Eylül'de okulları tamamen açmak
26 Temmuz 2021 11:16		 LGS'de öğrencilerin yüzde 35'i sınavla girilen liseleri tercih etti
26 Temmuz 2021 11:05
Öğrencilerin yüzde 93'ü tercih ettiği okullardan birine yerleşti
26 Temmuz 2021 08:45		 LGS tercih sonuçları açıklandı
26 Temmuz 2021 08:33
Ders kitaplarının okullara dağıtımına başlandı
24 Temmuz 2021 15:44		 Bakan Selçuk: Yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah
24 Temmuz 2021 12:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:27 - Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı00:21 - 21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı00:04 - BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak00:04 - Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak00:01 - 30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları23:59 - Marmaris'teki orman yangını İçmeler'e doğru ilerliyor
23:57 - Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı23:53 - Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde23:40 - Mersin'deki orman yangını ilçe merkezine yaklaştı23:36 - Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı23:33 - Valilikten önemli karar: Milli Park giriş çıkışlara kapatıldı23:26 - THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı
23:16 - Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı23:14 - Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı22:37 - Mahallesi küle dönen vatandaş: İki gözü kör olsun22:35 - Aşı karşıtı öğretmen hayatını kaybetti22:16 - Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan!
22:13 - Marmaris'teki yangında bir kişi hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı
Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak
BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak
21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı
30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kravat bağlamak 1
koronal kütle atılımı dünyayı sıyırdı 1
su içmek 1
Mars Başak burcunda 1
sabahın körü 2
orman piknik alanlarına kamera 2
4 tekerin birden kayması 2
bilgi 1
890 milyon yıllık fosiller 1
gitme yoksa 1
SON İLANLAR
Aydın Arya Turistik Geçici 4 İşçi Alacak
Aydın Dihiz Turizm Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüp Belediyesi 6 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam