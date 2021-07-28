Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç öğretmen hastanede hayatını kaybetti
Samsun'da 12 gün önce denizde boğulma tehlikesi geçiren 23 yaşındaki matematik öğretmeni, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
|28 Temmuz 2021 14:02
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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu arkasındaki sahilde 12 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, matematik öğretmeni Takip Koç (23), 5 arkadaşı ile yüzmek için Bafra ilçesinden Atakum ilçesine geldi. Burada denize giren Talip Koç ile üniversite öğrencisi arkadaşı Mehmet Y. boğulma tehlikesi geçirdi. Denizden çıkartılan Takip Koç ile Mehmet Y., 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Talip Koç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.
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