YKS birincileri başarıya nasıl ulaştıklarını anlattı

Üniversite adaylarının girdiği 2021-YKS sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden sorgulayabiliyor.

Üç oturumda gerçekleştirilen sınavda TYT, AYT sayısal ve sözel birincileri Adana'dan, eşit ağırlık birincisi ise Konya'dan çıktı.

YDT birincilerinin çıktığı iller ise şöyle:

Almanca: Balıkesir

Arapça: Konya

Fransızca: İstanbul

İngilizce: İstanbul

Rusça: Bursa

"KİMSE KENDİNİ PUANIYLA TANIMLAMASIN"

AYT eşit ağırlıkta Türkiye birincisi olan Melike Demirbağ, salgınla mücadele sürecinde canlı derslerin ve öğretmenleriyle iletişiminin kendisi için çok faydalı olduğunu söyledi.

Konya Pema Koleji Fen Lisesi'nden mezun olan 18 yaşındaki Demirbağ, elde ettiği birincilikle çok mutlu olduğunu ifade etti.

Demirbağ, sıkı bir çalışma süreciyle başarıya ulaştığını anlatarak, "Ailem ve okulum beni her zaman olumlu yönde etkiledi. Pandemi sürecinde canlı dersler ve öğretmenlerimle kurduğumuz iletişim benim için çok faydalı oldu. Ailem özgür alanıma saygı duyarak, destek olmayı tercih etti." diye konuştu.

Sınava hazırlık sürecinde sürekli yürüyüş yaptığını, deneme ve şiir türünde yazılar kaleme aldığını aktaran Demirbağ, basılmayı bekleyen bir kitabın da hazırlığını tamamladığını dile getirdi.

Demirbağ, Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümüne kayıt yaptırmak istediğini belirterek, "Sınavlarda aldığımız derecelerden daha fazlasıyız. Kimsenin kendisini puanıyla tanımlamamasını tavsiye ederim" dedi.

Anne Nuray Demirbağ da çok yoğun çalışan kızından bu başarıyı beklediklerine işaret ederek, "Bizi çok onurlandırdı, mutlu etti. Bundan sonrası için de inşallah hedeflerine ulaşır, yapmak istediği her şeyi yapar" sözlerini kullandı.

"BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYORUM"

Hem TYT'de hem de AYT sayısalda Türkiye birincisi olan, Adana Kozan Fen Lisesi öğrencisi Ali Eren Çakıcılı, "Çalışmamın haddi hesabı yok. Bilgisayar mühendisliği istiyorum" dedi.

Babası Mustafa Çakıcılı da Kozan'da öğretmen olan Ali Eren Çakıcılı, YKS sonuçlarını tatilde öğrendi. Birinci olmak için çok çalıştığını belirten Çakıcılı, "Bilgisayar mühendisliği istiyorum ama üniversite konusunda ilerleyen günlerde karar vereceğim" diye konuştu.

Sınavlara 7/24 ders çalışarak hazırlandığını belirten Çakıcılı, "Çalışmamın haddi hesabı yok" dedi.

"Sınav istediğim düzeyde zordu" diyen Ali Eren Çakıcı, şunları söyledi:

"Özellikle matematik zordu, tam istediğim gibiydi. Hakkımızı aldık. Zor, saçma sınav diyorlar ama zor olmazsa da bu sefer çalışan emeğini alamıyor. Herkes üst sıralara çıkıyor, öyle de olmuyor. 4 yıldan fazla bu sınav için çalışıyorum, şimdi baktığımda uzun bir zaman. Yurt içi imkanı en iyi olan üniversiteyi tercih etmeyi düşünüyorum"

Sınavdan heyecandan ellerinin titrediğini söyleyen Çakıcı, "Matematiği doğru düzgün kodlayamadım bile, sonradan tekrar kodlamaya çalıştım. Hızlı yollar bulmak gerekiyor, 1 soruda 1 dakikalık bir işi 10 saniyeye düşürmek gerekiyor. O yüzden formüllere takılı kalmamak gerek" tavsiyesinde bulundu.

"CEO OLMAK İSTİYORUM"

AYT Sözel Türkiye 1'incisi Hasan Mert ise, "Adana'nın havası, suyu farklı. İyi ki buradan çok güzel dereceler çıktı. Hayalim CEO olmak. Bunun için hangi bölümü okumalıyım, bilmiyorum ama çok çalışmam gerektiğini biliyorum" dedi.

Sınavda üç kategoride birinci çıkaran Adana'da başarının sevinci yaşanırken birincilerden Hasan Mert, gazetecilere yaptığı açıklamada emeğinin karşılığını almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kentte özel bir okulda öğrenim gören AYT Sözel Türkiye 1'incisi ve TYT 5'incisi olan Mert, "Sınava girecek arkadaşlarımın, çıkmış soruları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu kitapları çok iyi takip etmeleri gerekiyor. Üniversite tercihi konusunda tam karar veremedim. Hayalim CEO olmak. Bunun için hangi bölümü okumalıyım bilmiyorum ama çok çalışmam gerektiğini biliyorum" dedi.

Sınava hazırlık sürecini kendi sosyal medya kanalından videolarla paylaşacağını dile getiren Mert, ailesine, öğretmenlerine ve öğrenim gördüğü özel okulun yöneticilerine teşekkür etti.