1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

16 yaşındaki Yağmur'un katil zanlısı tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, 3 gün önce kaybolan ve dün bir arsada cesedi bulunan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ı bıçaklayarak öldürdüğü belirtilen katil zanlısı tutuklandı, cenaze toprağa verildi.
28 Temmuz 2021 14:42
+Aa- Yazdır
16 yaşındaki Yağmur'un katil zanlısı tutuklandı

Yağmur Tayhan'ı öldürdüğü iddiasıyla dün gözaltına alınan N.C'nin (53) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çelik yelek giydirilen şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında Didim Adliyesine getirildi.

Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan zanlı, cezaevine gönderildi.

- Cenaze toprağa verildi

Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından babaevine getirilen Tayhan'ın cenazesi, daha sonra Merkez Camisi'ne götürüldü. Burada tabutun üzerine gelinlik bırakıldı.

Ayakta durmakta güçlük çeken ve gözyaşı döken anne Ayşe ve baba Mehmet Tayhan'ı yakınları sakinleştirdi. Ölen çocuğun 12 yaşındaki kardeşi Veysel Yiğit de babasına sarılarak gözyaşı döktü.

Namazın ardından Tayhan'ın cenazesi, Denizköy Mezarlığı'nda defnedildi.

- Olay

Cumhuriyet Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Yağmur Tayhan, 25 Temmuz'da alışveriş yapmak için evden ayrılmış, kızlarından bir daha haber alamayan ailenin, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kız çocuğunun cesedi, 27 Temmuz'da bir arsada bulunmuş, vücudunda çokça bıçak izi tespit edilmişti.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince olayla ilgili özel ekip görevlendirilmiş, şüphelinin, çocuğun babasının dükkanının bitişiğindeki apartmanın üst katında oturan 53 yaşındaki N.C. olduğu belirlenmişti.

Yeni Mahalle'deki bir parkta olduğu saptanan zanlı gözaltına alınmıştı. Şüpheli, suçunu itiraf etmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Askeri birliği kundaklamaya çalışan şüpheliye ev hapsi
29 Temmuz 2021 18:53		 3 ildeki orman yangınlarına ilişkin soruşturma başlatıldı
29 Temmuz 2021 17:11
Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı
29 Temmuz 2021 15:49		 Patronunun çayına korona hastasının tükürüğünü karıştırmak isteyen işçi tutuklandı
29 Temmuz 2021 12:10
Başörtülü kadına saldıran İzmir BB personeli çıktı!
29 Temmuz 2021 07:58		 Kamu görevlilerinin olduğu göçmen çetesi: Vatandaşlık 1500 dolar
29 Temmuz 2021 07:40
Şanlıurfa'da avukat ve kardeşi öldüren zanlı tutuklandı
28 Temmuz 2021 15:17		 Eski eşini 30 kez bıçaklayarak öldüren sanık: Korkup hastaneye götürmedim
28 Temmuz 2021 10:19
Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
28 Temmuz 2021 10:02		 Büyükşen çifti cinayeti şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
28 Temmuz 2021 08:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:48 - THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor00:27 - Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı00:21 - 21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı00:04 - BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak00:04 - Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak00:01 - 30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
23:59 - Marmaris'teki orman yangını İçmeler'e doğru ilerliyor23:57 - Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı23:53 - Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde23:40 - Mersin'deki orman yangını ilçe merkezine yaklaştı23:36 - Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı23:33 - Valilikten önemli karar: Milli Park giriş çıkışlara kapatıldı
23:26 - THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı23:16 - Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı23:14 - Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı22:37 - Mahallesi küle dönen vatandaş: İki gözü kör olsun22:35 - Aşı karşıtı öğretmen hayatını kaybetti
22:16 - Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı
Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak
BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak
21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı
30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
naylon terlik 1
kolay yanmayan ağaçlar 2
aşı deneyimleri 1
orman piknik alanlarına kamera 2
yabancılara değişik gelen alışkanlıklarımız 2
sudoku 2
Anadolu cayır cayır 2
sıkıntılı bir zamanla dertleşecek bir dost aramak 1
mülteci 1
anız yakmak 1
SON İLANLAR
Aydın Arya Turistik Geçici 4 İşçi Alacak
Aydın Dihiz Turizm Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüp Belediyesi 6 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam