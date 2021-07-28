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İBB, Beyoğlu Belediyesi'nin yerleştirdiği ağaçları kaldırdı

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstiklal Caddesi'ne Beyoğlu Belediyesi tarafından yerleştirilen saksı ve ağaçların İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırıldığını belirterek, "İBB'ye açıkça soruyorum, 'Milletimize hizmeti neden engelliyorsunuz? Ağaçlardan ne istediniz? Size nasıl bir zarar verdi ki sivil ekiplerinizle gece 04.00'te organize olup onları caddeden attınız?" dedi.
28 Temmuz 2021 14:50
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İBB, Beyoğlu Belediyesi'nin yerleştirdiği ağaçları kaldırdı

Yıldız, Tünel Meydanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Beyoğlu Belediyesinin 2019'daki yerel seçimlerden bu yana İBB'nin yerine getirmediği görev ve sorumlulukları üstlendiğini ve bölgede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması çalıştığını anlattı.

İBB'nin bölge esnafı ve turistler tarafından memnuniyetle karşılanan hizmetleri durdurmak için çaba sarf ettiğini iddia eden Yıldız, şöyle devam etti:

"İstiklal Caddesi'ne 2 yıl önce yerleştirdiğimiz saksılar ve ağaçlar, sırf Beyoğlu Belediyesi logosu taşıdığı gerekçesiyle yerlerinden atıldı. İstiklal Caddesi'ni daha yeşil, daha temiz, daha aydınlık, daha neşeli yapmak için verdiğim sözler vardı. Bu sözlerin hepsini yerine getirdik. Caddeyi baştan sona aydınlattık, Müzik Durakları ile sokak müziğine alanlar açtık, sergiler ve kültür etkinlikleriyle caddeyi süsledik. 'İstanbul'un beklemeye vakti yok.' diyenlerin İstiklal Caddesi'ne saat 04.00'te gelmelerinin tek bir gerekçesi olabilir. O da kendi yönetim anlayışlarının yıkmak üzerine olduğu."

Yıldız, İBB'nin daha önce de Kovid-19 salgınıyla mücadele için oluşturulan, ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımının yapıldığı stantlarını kaldırdığını kaydetti.

İstiklal 2020 Projesi kapsamında cadde üzerinde ağaçlandırma, ışıklandırma yapıldığını dile getiren Yıldız, "Belirli aralıklarla yerleştirilen manolya ağaçlarıyla İstiklal Caddesi yeşile büründü. Sırf Beyoğlu Belediyesi getirip koydu diye İBB, İstiklal'deki ağaçları kaldırıp attı. İBB'ye açıkça soruyorum; 'Milletimize hizmeti neden engelliyorsunuz? Ağaçlardan ne istediniz? Size nasıl bir zarar verdi ki sivil ekiplerinizle gece 04.00'te organize olup onları caddeden attınız? Neden birlikte hizmet etmeyi değil de hizmet edeni engellemeyi tercih ediyorsunuz?" diye konuştu.

Yıldız, İstiklal Caddesi'ndeki hizmet ve çalışmalarda katkısı olmayan İBB'nin zabıta faaliyetleriyle sahada olduğunu kaydederek, "İstiklal Caddesi kültür-sanat müktesebatı ile yönetilir. İstiklal Caddesi hizmetle, bir stratejik akılla vizyonla yönetilir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde kimin neye, ne kadar yetkili olduğu kanunla, anayasayla belirlenir. İstanbul ve İstiklal Caddesi ile ilgili verilecek kararları almaya yetkili organ İBB Meclisidir." dedi.

- "Gündüz vakti diyalogla bu işi yapmaya kalksalardı farklı bir tavrımız olurdu"

Haydar Ali Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimiyle temas kurup kurmadıklarına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla iki siyasi, iki belediye başkanı olarak görüşmelerimiz oluyor. Kültür sanat etkinliklerinin düzenlenmesi aşamasında çıkan tıkanıkları iki başkan görüşerek aşıyoruz. Bu anlamda teşekkür ediyorum. Ancak, gece saat 04.00'te zabıta amirine talimat verip ağaçlarınızı kaldırtan birisiyle ne konuşacaksınız? Elbette ki diyaloğa açığız. Gündüz vakti diyalogla bu işi yapmaya kalksalardı farklı bir tavrımız olurdu ama gecenin saat 04.00'ünde zabıtayla, sivil ekiplerle bunu yapmaya çalışmalarını izah etmeleri lazım."

Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi'ne yerleştirilen manolya ağaçlarının bulunduğu saksıların İBB ekipleri tarafından caddeden çıkartıldığı görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde sivil giyimli ekiplerin ağaçları caddeden uzaklaştırdığı anlar yer aldı.
Anadolu Ajansı
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