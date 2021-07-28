TYT ile AYT sayısal birincisi: TYT matematik çözerken elim titredi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısalda Adana'dan Türkiye birincisi olan Ali Eren Çakıcılı, "Aklımda bilgisayar mühendisliği var, büyük ihtimal ona gideceğim ama daha üniversiteleri araştırmadım. Yurt dışında okumak, yüksek lisans yapmak istiyorum. Onun dışında daha belli değil, sürece bakacağız." dedi.

Kozan Fen Lisesi öğrencisi 19 yaşındaki Çakıcılı, tatil için geldiği Bursa'da AA muhabirine, sınava hazırlanırken derece istediğini ve çok çalıştığını anlattı.

Sınava hazırlanmaya 8'inci sınıftayken yaz döneminde başladığını belirten Çakıcılı, "Hak ettiğimi aldım galiba. Akışına bırakıp gittim aslında. Günübirlik bir düzen yapıp belli bir süre içinde devam ediyordum. Bir gün bir şey yapıyordum, baktım iyi oluyor, sonraki günler de aynı şeyi tekrarlıyordum. Daha sonra tabii kitaplara, konuya, derse göre plan değişiyordu. O zaman yine günübirlik bir plan yapıp öyle devam ediyordum. Öyle önceden bir plan yapmıyordum." diye konuştu.

Kendisini sadece derse vermediğini dile getiren Çakıcılı, "Bisiklet turlarına falan katılıyordum. Farklı aktiviteler yapıyordum ama son sene daha çok evde kaldım, daha çok sınava çalıştım. Aklımda bilgisayar mühendisliği var, büyük ihtimal ona gideceğim ama daha üniversiteleri araştırmadım. Yurt dışında okumak, yüksek lisans yapmak istiyorum. Onun dışında daha belli değil, sürece bakacağız." ifadelerini kullandı.

Çakıcılı, sınava hazırlanırken ezber yapılmaması uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu sene matematik zor geldi. Sadece test çözüp belli yöntemlere bağlı kalırsak bunları yapamayız, bu soruları yetiştiremeyiz. TYT matematik çözerken elim titredi. Kısa yolları görmek gerekiyor, bunun için de esnek davranmak gerekiyor soruların çözümünde. Formülleri direkt yapıştırmamak, farklı yollar üretmek gerekiyor. Bu sene matematik olimpiyatlarına çalışmıştım, onun faydasını gördüm. 'Matematiği zor sorsunlar.' diye dua ediyordum."

Furkan Okutan da kuzeninin başarısının kendileri için sürpriz olmadığını belirterek, "Bursa'da yaşıyorum ama Adana'ya gittiğim zaman görüyordum. Odasında duvarlar kütüphane gibi. Çalışma sistemini gittiğim zaman görmüş ve çok şaşırmıştım." diye konuştu.