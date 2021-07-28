YKS cevap kağıtları erişime açıldı
|28 Temmuz 2021 15:02
|+Aa- Yazdır
2021-YKS Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı
26 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 15.00'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|KPSS A grubu alan bilgisi sınav giriş belgeleri erişime açıldı
29 Temmuz 2021 14:09
|YKS tercih tarihleri belli oldu
29 Temmuz 2021 11:06
|YKS sonuçlarına ilişkin sayısal veriler açıklandı
28 Temmuz 2021 12:17
|YKS Birincileri bu illerden çıktı
28 Temmuz 2021 09:35
|ÖSYM, 2021 YKS sonuçlarını açıkladı
28 Temmuz 2021 07:20
|YÖKDİL sınavı için geç başvurular bugün yapılabilecek
27 Temmuz 2021 10:32
|KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav giriş belgeleri erişime açıldı
26 Temmuz 2021 10:15
|YKS tercih kılavuzunda hata: Ücret var, bölüm yok
24 Temmuz 2021 07:40
|2021 YKS program ve kontenjan kılavuzu yayımlandı
16 Temmuz 2021 15:32
|KPSS 2021/1 tercih sonuçları açıklandı
14 Temmuz 2021 09:15