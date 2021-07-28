1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Giresun vaka artışında Türkiye'de 4., Karadeniz'de 1. sırada

Türkiye'nin son bir haftalık korona virüs tablosuna göre vaka artışında Giresun, Siirt, Diyarbakır ve Bitlis'in ardından 4., Karadeniz Bölgesi'nde ise 1. sırada yer aldı.
28 Temmuz 2021 15:23
+Aa- Yazdır
Giresun vaka artışında Türkiye'de 4., Karadeniz'de 1. sırada

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. Açıklanan son verilere göre 16 bin 809 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 63 oldu. Bir günde toplam 224 bin 198 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 585 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 64 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 38,21 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 67 milyon 466 bin 786'a yükseldi.

Giresun'da son bir haftalık vaka 145 olarak açıklandı

Son bir haftalık vaka artışında Giresun, Türkiye'de Siirt, Diyarbakır ve Bitlis'in ardından 4., Karadeniz Bölgesi'nde ise 1. sırada yer aldı. Sağlık İl Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Giresun'da son bin 467 testten 145 kişininki pozitif çıktı. Bugüne kadar 273 bin 627 test yapılırken, 51 bin 172 kişide vakaya rastlandı, 595 kişi ise vefat etti. Aşılamada ise bugüne kadar 489 bin 335 kişi aşılanırken, bunun 257 bin 747'si 1. doz, 186 bin 206'sı 2. doz, 45 bin 382'si ise 3. doz aşı oldu.

Giresun'daki vaka artışlarının büyük oranda gelen gurbetçilerden kaynaklandığını ileri süren eczacı Burak Bektaşoğlu, "Bayram dolayısıyla yaklaşık 10 milyon insan Karadeniz'e tatile geldi. Bunun yanı sıra bölgemiz fındık ve çay memleketi ve çayda ikinci hasat dönemi ve fındıkta da hasada bir hafta kadar bir zaman kaldı. Bunlardan dolayıdır ki ilimiz nüfusu gelen gurbetçilerimizle arttı. Tabii ki nüfus artışının bir etkisi var ama bununla beraber aşılanma oranlarında da bir sıkıntı var. Hala ülkemizde 39 milyon civarında birinci aşısı, 22 milyon civarında da 2. aşısı olan vatandaşımız var. Yani hala yüzde 80'leri bulamadık. Türkiye'deki bu aşı tablosu tatillerle, nüfus hareketliliğiyle Giresun gibi küçük illeri dahi etkilemektedir. Bir de insanlarımızın gevşeyerek tamamen normale dönme gibi bir tedbirsizliğinin de etkisi oldu. Yine düğün mevsimindeki tedbirsizlik, umursamazlık vakaları böyle yükseltmiş durumdadır. Ülkemizdeki aşılanma oranını yüzde 85'lere çıkartabilirsek, insanlarımız daha tedbirli ve duyarlı davranırsa vakaların azalabileceğine inanıyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Marmaris'teki orman yangını İçmeler'e doğru ilerliyor
29 Temmuz 2021 23:59		 Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
29 Temmuz 2021 23:36
Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı
29 Temmuz 2021 23:16		 Bodrum'da otellerden 3 bin kişi tahliye edildi
29 Temmuz 2021 19:51
Muğla'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor
29 Temmuz 2021 18:08		 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda yıkım işlemi başladı
29 Temmuz 2021 18:01
Perşembe Yaylası'ndaki kaçak yapılar yıkıldı
29 Temmuz 2021 17:12		 Beylerbeyi Sarayı'nın 113 metrelik rıhtımı ziyarete açıldı
29 Temmuz 2021 16:26
Bu meslek lisesi, Türkiye'de parmakla gösteriliyor
29 Temmuz 2021 16:12		 Hemşire kalp krizi geçiren 2 günlük nişanlısını hayata döndüremedi
29 Temmuz 2021 15:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:48 - THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor00:27 - Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı00:21 - 21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı00:04 - BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak00:04 - Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak00:01 - 30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
23:59 - Marmaris'teki orman yangını İçmeler'e doğru ilerliyor23:57 - Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı23:53 - Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde23:40 - Mersin'deki orman yangını ilçe merkezine yaklaştı23:36 - Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı23:33 - Valilikten önemli karar: Milli Park giriş çıkışlara kapatıldı
23:26 - THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı23:16 - Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı23:14 - Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı22:37 - Mahallesi küle dönen vatandaş: İki gözü kör olsun22:35 - Aşı karşıtı öğretmen hayatını kaybetti
22:16 - Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı
Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak
BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak
21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı
30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
naylon terlik 1
Anafilaksi 1
bozuk para yerine sakız veren bakkal 2
kolay yanmayan ağaçlar 2
Mars Başak burcunda 1
ders almak 1
yabancı şarkı 1
evde ayakkabı giyme kültürü 2
su içmek 1
yenilebilir enerji 2
SON İLANLAR
Aydın Arya Turistik Geçici 4 İşçi Alacak
Aydın Dihiz Turizm Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüp Belediyesi 6 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam