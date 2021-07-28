Şahan Gökbakar: Haydi el ele verip, Delta varyant rekoru kıralım!
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yeniden artışa geçen koronavirüs vaka sayılarına tepki gösterdi.
|28 Temmuz 2021 15:30
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Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 19 bin 761'e yükselmesinin ardından Şahan Gökbakar, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesabından daha önce de aşı olunması yönünde mesajlar paylaşan ünlü oyuncu, son paylaşımında ise vaka sayılarının artışına isyan etti.
Gökbakar paylaşımında "Günlük 20 bin vakayı yakaladık sonunda. Çok güzel gidiyoruz. Aşı falan olmadan, aynı şekilde itiş tepiş, öpüş kokuş, maskesiz mesafesiz devam. Haydi el ele verelim ve Delta varyant rekoru kıralım. 10 gün içinde 40 binlere yürüyelim. Var mısınız? Bence yapabiliriz" notunu düştü.
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