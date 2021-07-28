Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre Bingöl'ün Kiğı ilçesi merkezli 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|28 Temmuz 2021 15:42
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