Tarsus Adliyesinde ilana çıkılan kadroların yarısı boş kaldı
|28 Temmuz 2021 15:50
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Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü 5 bin 358 sözleşmeli personel almak için 23 Şubat'ta ilana çıktı. Tıklayınız.
Tarsus Adliyesine erkek adaylar için 80, bayan adaylar için ise 10 kontenjan tahsis edildi.
80 kontenjanın tahsis edildiği erkek infaz koruma memuru alımında, lise, önlisans ve 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar karışık bir şekilde, KPSS puan sıralamasına göre sıralanmış ve en yüksek KPSS puanına sahip 3 katı aday yani 240 aday boy kilo ölçümüne çağrılmıştır. 95 aday boy kilo ölçümü sonrasında şartları taşımadığı için sözlü sınava çağrılmamıştır. Kalan 146 aday ise sözlü sınava alınmıştır.
Sözlü sınav sonuçları bayram öncesinde açıklanmış olup, 13 aday sözlü sınava katılamamış, 47 aday asil olarak başarılı olmuş, kalan 86 aday ise başarısız bulunmuştur. Yani ilana çıkılan kadroların neredeyse yarısı sözlü sınav sonrasında boş kalmıştır.
Tarsus Adliyesine tahsis edilen 10 bayan infaz koruma memuru alımında ise 10 asil, 3 de yedek aday belirlemesi yapılmıştır. Boş kalan kadro olmamıştır.
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