22 milyon 124 bin kişi aşı yaptırmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 1 milyon 144 bin 837 doz aşı yapıldığını açıkladı. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı ise 22 milyon 124 bin 434.
|28 Temmuz 2021 15:54
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama sayılarıyla ilgili verileri sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.
Bakan Koca, dün 1 milyon 144 bin 837 doz aşı uygulandığını duyurdu. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 219 bin 973.
Fahrettin Koca, ikinci doz aşısını yaptıranların sayısını 722 bin 598, üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısını ise 202 bin 266 olarak açıkladı.
İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 124 bin 434'e indi.
AŞIDA 27 TEMMUZ: Dün 1 Milyon 144 Bin 837 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 219.973. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 722.598. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 202.266. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.124.434'e indi.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2021
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