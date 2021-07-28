Şehit Uzman Çavuş Sergen Güçlüe de toprağa verildi
|28 Temmuz 2021 16:13
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Askeri uçakla Nevşehir'e getirilen şehidin naaşı, helallik alınmak üzere Ihlara beldesindeki babaevine götürüldü.
Türk bayrağına sarılı şehidin naaşını daha sonra askeri manga tarafından tören alanına getirildi. Silah arkadaşlarının omuzunda tekbirler eşliğinde getirilen tabuta, şehidin annesi Aybeniz Güçlüer, uzun süre sarılarak ağladı. Baba Mustafa Güçlüer ise güçlükle ayakta durabildi.
Şehidin annesini, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve yakınları teskin etmeye çalıştı.
Aksaray İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı belde mezarlığına defnedildi.
Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray milletvekilleri Ramazan Kaşlı, Cengiz Aydoğdu ve Ayhan Erel, Genelkurmay Başkanlığını temsilen Ankara'dan gelen Tuğgeneral Kadir Eğriboyun, Aksaray Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ile çok sayıda asker, polis ve vatandaş katıldı.
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