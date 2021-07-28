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Antalya'nın ardından 5 ilde daha orman yangını çıktı

Antalya'nın ardından Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye ve Kayseri'de de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
28 Temmuz 2021 16:47
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Antalya'nın ardından 5 ilde daha orman yangını çıktı

Alınan bilgiye göre, iki ilçe sınırında yer alan Gülnar'ın Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteriyle havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale başlatıldı.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Aynı bölgede, 15 Temmuz'da da orman yangını çıkmış, alevler yaklaşık 50 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkarken, bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

Kapuzbaşı ve Ulupınar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenler, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Yahyalı Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Adana Çukurova'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Salbaş mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz ile iş makinesi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, bazı noktalara geçişe izin vermiyor.

Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Kömürçukuru Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye söndürme helikopteri, 4 arazöz, 2 su tankı ile ilk müdahale aracı sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Anadolu Ajansı
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