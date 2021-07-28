1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

RTÜK'te başkan vekilliğine Orhan Karadaş seçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) haftalık olağan toplantısında, boşalan başkan vekilliği görevine Orhan Karadaş seçildi.
28 Temmuz 2021 16:28
+Aa- Yazdır
RTÜK'te başkan vekilliğine Orhan Karadaş seçildi

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul'un haftalık olağan toplantısı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada seçilen yeni üyeler Mehmet Daniş, Orhan Karadaş ve Deniz Güçer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Boşalan başkan vekilliği görevine de Orhan Karadaş getirildi.

Ayrıca RTÜK'ün haftalık olağan toplantısında izleme dosyaları ele alındı.

Buna göre, Tele1 televizyonunda yayımlanan "5. Boyut" programına konuk olarak katılan Ahmet Saltık'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin, hiçbir resmi bilgiye dayanmamasına rağmen, "çeşitli hastalıklarının bulunduğu ve TBMM Başkanı'nın kendisinden sağlık raporu istemesi gerektiği" yönünde küçük düşürücü ve kamuoyunu yanıltıcı ifadeler kullandığını saptayan Üst Kurul, yayıncılık ilkelerinin ihlal edilmesi nedeniyle televizyona üst sınırdan idari para cezası verilmesine karar verdi.

- Bloomberg HT televizyonuna üst sınırdan idari para cezası verildi

Üst Kurul toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun başvurusu üzerine Bloomberg HT televizyonunda yayınlanan "Spor Saati" programı da ele alındı.

Yayında Fatih Altaylı ve Emin Çağlar arasında geçen Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik kullanılan ifadelerin kurum ve kişileri eleştirmenin ötesinde küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı olduğu kanaatine varan Üst Kurul, yapılan oylama sonucunda Bloomberg HT televizyonu hakkında üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanması kararını aldı.

RTÜK ÜYESİ ORHAN KARATAŞ KİMDİR?

1960 yılında Kars Sarıkamış'ta dünyaya gelen Orhan Karataş, ilköğretimini ve ortaöğretimini memleketi olan Sarıkamış'ta tamamlamıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu kazanan ve bahse konu okuldan mezun olan Karataş, gazetecilik yapmaya başlamıştır. 1984 yılında ilk olarak Türk Haberler Ajansı'nda çalışmaya başlayan Karataş, akabinde Türkiye Gazetesi'nin Ankara bürosunda görev almıştır.

TGRT Haber Müdürü olarak da belli bir süre çalışan Karataş, 2001 yılı Kasım ayından itibaren Ortadoğu Gazetesi'nde yazmaya başlamıştır. Aynı zamanda gazetenin Ankara temsilcisi olarak da görev yapan Karataş, aradan geçen uzun yıllar boyunca bu görevini sürdürmüş ve çeşitli televizyon kanallarında açık oturumlara da yorumcu olarak katılmıştır. Yazar, Ortadoğu Gazetesi'ndeki görevlerinden 25 Temmuz 2018'de ayrılmıştır. Orhan Karataş şuan Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı
30 Temmuz 2021 00:27		 21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı
30 Temmuz 2021 00:21
30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
30 Temmuz 2021 00:01		 Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde
29 Temmuz 2021 23:53
Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan!
29 Temmuz 2021 22:16		 Bakan Pakdemirli: Kilis yangını kontrol altına alındı
29 Temmuz 2021 22:10
HDP Başkanı Sancar: Eylül ayında bir tutum belgesi açıklayacağız, kim gelirse gelir
29 Temmuz 2021 22:06		 RTÜK'ten orman yangınlarına ilişkin yayıncı kuruluşlara uyarı
29 Temmuz 2021 22:02
Sözcü Kalın: Tüm kurumlarımız yoğun bir mücadele veriyor
29 Temmuz 2021 21:14		 Bakan Elvan: KDV'de indirim süresi 2 ay daha uzatıldı
29 Temmuz 2021 21:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:48 - THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor00:27 - Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı00:21 - 21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı00:04 - BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak00:04 - Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak00:01 - 30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
23:59 - Marmaris'teki orman yangını İçmeler'e doğru ilerliyor23:57 - Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı23:53 - Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde23:40 - Mersin'deki orman yangını ilçe merkezine yaklaştı23:36 - Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı23:33 - Valilikten önemli karar: Milli Park giriş çıkışlara kapatıldı
23:26 - THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı23:16 - Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı23:14 - Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı22:37 - Mahallesi küle dönen vatandaş: İki gözü kör olsun22:35 - Aşı karşıtı öğretmen hayatını kaybetti
22:16 - Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı
Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak
BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak
21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı
30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Okyanusu aşan yiyecekler 1
aşı deneyimleri 1
sudoku 2
keçileri kaçırmak 2
meyve yemeyi abartmak 2
manavgat yangını 1
sabahın körü 2
tarihi eser 3
alçı testeresi 1
orman piknik alanlarına kamera 2
SON İLANLAR
Aydın Arya Turistik Geçici 4 İşçi Alacak
Aydın Dihiz Turizm Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüp Belediyesi 6 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam