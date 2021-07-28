RTÜK'te başkan vekilliğine Orhan Karadaş seçildi

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul'un haftalık olağan toplantısı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada seçilen yeni üyeler Mehmet Daniş, Orhan Karadaş ve Deniz Güçer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Boşalan başkan vekilliği görevine de Orhan Karadaş getirildi.

Ayrıca RTÜK'ün haftalık olağan toplantısında izleme dosyaları ele alındı.

Buna göre, Tele1 televizyonunda yayımlanan "5. Boyut" programına konuk olarak katılan Ahmet Saltık'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin, hiçbir resmi bilgiye dayanmamasına rağmen, "çeşitli hastalıklarının bulunduğu ve TBMM Başkanı'nın kendisinden sağlık raporu istemesi gerektiği" yönünde küçük düşürücü ve kamuoyunu yanıltıcı ifadeler kullandığını saptayan Üst Kurul, yayıncılık ilkelerinin ihlal edilmesi nedeniyle televizyona üst sınırdan idari para cezası verilmesine karar verdi.

- Bloomberg HT televizyonuna üst sınırdan idari para cezası verildi

Üst Kurul toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun başvurusu üzerine Bloomberg HT televizyonunda yayınlanan "Spor Saati" programı da ele alındı.

Yayında Fatih Altaylı ve Emin Çağlar arasında geçen Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik kullanılan ifadelerin kurum ve kişileri eleştirmenin ötesinde küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı olduğu kanaatine varan Üst Kurul, yapılan oylama sonucunda Bloomberg HT televizyonu hakkında üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanması kararını aldı.

RTÜK ÜYESİ ORHAN KARATAŞ KİMDİR?

1960 yılında Kars Sarıkamış'ta dünyaya gelen Orhan Karataş, ilköğretimini ve ortaöğretimini memleketi olan Sarıkamış'ta tamamlamıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu kazanan ve bahse konu okuldan mezun olan Karataş, gazetecilik yapmaya başlamıştır. 1984 yılında ilk olarak Türk Haberler Ajansı'nda çalışmaya başlayan Karataş, akabinde Türkiye Gazetesi'nin Ankara bürosunda görev almıştır.

TGRT Haber Müdürü olarak da belli bir süre çalışan Karataş, 2001 yılı Kasım ayından itibaren Ortadoğu Gazetesi'nde yazmaya başlamıştır. Aynı zamanda gazetenin Ankara temsilcisi olarak da görev yapan Karataş, aradan geçen uzun yıllar boyunca bu görevini sürdürmüş ve çeşitli televizyon kanallarında açık oturumlara da yorumcu olarak katılmıştır. Yazar, Ortadoğu Gazetesi'ndeki görevlerinden 25 Temmuz 2018'de ayrılmıştır. Orhan Karataş şuan Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapıyor.