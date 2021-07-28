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Gaziemir Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu

İzmir'de AK Parti Gaziemir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak', 'kamu ihalelerine fesat karıştırmak', 'yolsuzluk', ve 'devletin malını gasp etmek' suçlamalarıyla aralarında Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve eşi Deniz Arda'nın da yer aldığı 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
28 Temmuz 2021 16:38
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Gaziemir Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu

İzmir'de Gaziemir Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi Deniz Arda, Özel Kalem Müdürü Asli Özgü, Yücel Aksan ve Belediye Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak', 'kamu ihalelerine fesat karıştırmak', 'yolsuzluk', ve 'devletin malını gasp etmek' iddialarıyla yapılan suç duyurusunda suçlamaya konu olan kişilerin belediye iştirakinde bulunan işçilere etki edebilecekleri ve ihale evraklarını değiştirebilecekleri öne sürüldü. Başkan Halil Arda'nın adı geçen şahıslarla organize olarak suç işlediklerini iddia eden Atmaca, Gaziemir Belediyesi şirketlerinden Seydaş A.Ş.'ye belediye kiracıları tarafından para aktarımı yapıldığını ve şirkete yatırılan paraların başka işlerde kullanıldığını öne sürdü. Yaptığı suç duyurusunda yıkılan 'Tepe Cafe ve Restoran' ile ilgili sürecin usullere uygun olarak yürütülmediğini söyleyen Atmaca, "Porto Cafe ile ilgili yazılı olarak istememe rağmen tarafıma hiçbir belge veya bilgi verilmemiştir. Bu da akıllara inşaatın kaçak yapıldığını getirmektedir. Önceki yıllarda Tepe Cafe ve Restoran olarak hizmet veren bu tesis, yaklaşık 10 yıldır yeni yapılmış bir binada hizmet vermekteyken Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda tarafından Seydaş A.Ş.'ye kira gelirleri ayni sermaye olarak verilmiştir. Ancak belediye başkanı diğer ayni sermayeye konu edilen yerlerin kiralarını toplarken bu tesisi sanki Seydaş A.Ş.'nin malı gibi göstererek yıktırmış ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmasına rağmen Seydaş A.Ş.'ye ait sermayeleri kullanarak büyük kısmını ihalesiz ve izinsiz olarak yapmaya başlamıştır. Burada büyük bir suç işlenmektedir" ifadelerini kullandı.

"Tesisi gasp ederek yıktılar"

Belediye malına karşı suç işlendiğini ve bunun devletin malına karşı işlenmiş bir suç olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Atmaca, "Belediye Başkanı Halil Arda ve dilekçemde isimlerini sunduğum şüpheliler birlikte organize bir şekilde hareket ederek Belediye Meclisi tarafından işletme gelirlerinin, yani kiraların ayni olarak verildiği belediyenin Tepe Cafe ve Restoran tesisini gasp ederek yıkmışlar ve yerine Seydaş A.Ş.'den para harcayarak yenisini yapmaya başlamışlardır. Eğer ki proje yapılacak ise binanın ekonomik ömrünün kamu yararı gereği inceletilmesi sonrasında çıkacak rapor üzerine Gaziemir Belediye Başkanlığı ilgili müdürlüklerince işlem tesis edilmesi gerekmektedir" dedi.

Atmaca şikayetinde yıkımın ardından Başkan Arda'nın yapım işi ihalesi yapmak yerine hizmet alımını pazarlık usulü ile işin imalatını yapan tek firmayı çağırarak işi vermeye çalıştıklarını belirterek, Porto Cafe inşaatının temelinden başlayarak işlerinin kime veya kimlere hangi yöntemler uygulandığını belirlenmesi için evrakların talep edilmesini istedi. Suç duyurusunda Halil Arda'nın şahsi avukatı Ayşe Zübeyde Aydın'ın belediyeden aylık danışmanlık ücreti almasının yanında Seydaş A.Ş.'den de avukatlık ücreti aldığı, Halil Arda'nın eşi ve Gaziemir Belediyesi'nin onursal koordinatörü Deniz Arda'nın da tez danışmanı olan Yücel Aksan'ın aynı zamanda Seydaş A.Ş.'nin de yönetim kurulu üyesi olduğu ve Aksan'ın oğlunun belediyeye memur olarak işe alındığı aktarıldı.

"Personele imza attırıldı"

Yapılan şikayette ihaleler ile ilgili İhale Komisyonuna alınan üyelerin, belediyenin devlet memurları olmadığı, Seydaş A.Ş.'nin personelleri de olmadığı ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın yetkisinde olan belediyenin bir diğer iştiraki Gazi-Bel Limited Şirketi'nin personelleri olduğu belirtildi. Bu personellerin Özel Kalem Müdürü ve aynı zamanda Seydaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aslı Özgür tarafından arandığı ve önlerine ne olduğunu bilmedikleri ihale evraklarının konulduğu ve personellerin bu evrakları imzalarken kendisinin ihale bürosunda çalıştığını bildikleri Gülçin Koşar'a sorduklarını, onun da "Benim de haberim yok" dediğini ama yıllardır ihale bürosunda çalışan Gülçin Koşar'ın da ihale komisyon üyesi olarak imza atması üzerine, işten de atılma korkusu ile bahse konu ihale evrakı olarak önlerine sunulan belgeleri imzaladıklarını beyan ettikleri aktarıldı.

"Görevden el çektirilsinler"

Savcılığın harekete geçmesi gerektiği belirtilen suç duyurusunda, "Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda tarafından önceki 2 yılda yüzlerce işçi ve sözleşmeli memurun işine son verildiği dikkate alındığında bu personellerin işsiz kalmaktan korktukları için imza attıkları ortadadır. Ancak bu konunun başsavcılığınızca yapılacak tahkikat ile usulsüz olarak yapılan ihalelere, usulsüz olarak atanan bu ihale komisyonu üyelerinin gizli ifadelerinin alınması ile ortaya çıkarılması gereken bir konu olduğu açıktır. Karşımızda ciddi bir oluşum, organize bir suç örgütü yer aldığı yapılan incelemeler sonrasında ortaya çıkacaktır. Belediye mülkünü gasp eden, usulsüz ihaleler yapan ve usulsüz atadıkları komisyon üyelerine nüfuz edip zorla belge imzalatan bu kişilerin olası muhtemel büyük kamu zararlarının önüne geçilmesini teminen resmi kamu görevlerinden ve Seydaş A.Ş.'deki görevlerinden ivedi olarak el çektirilmeleri gerekmektedir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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