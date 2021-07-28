Danıştay, araştırma görevlisi kadrolarına başvuruyu engelleyen YÖK kararını kısmen iptal etti!

30 Mart 2017 tarihli "Araştırma Görevlisi Kadrolarına Uzatmalı Öğrenciler Başvuramaz" başlıklı yazımızda, lisansüstü eğitimde uzatmalı durumda olan öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına başvuramamalarının 7 Mart 2017 tarihinde karar altına alındığı belirtilmişti.

Aynı tarihli yazıda, alınan bu kararın 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre istihdam edilenlere yönelik hukuken savunulmasının mümkün olmadığı, ancak aynı kanunun 50/d statüsünde öğrenci olarak alınacaklarda ise bu kısıtlamayı getirmenin uygun olabileceğini ifade etmiştik. Yazıda devamla, bu kararın birçok kişiyi mağdur edebileceğini ve yargı süreci olması halinde iptale konu olabileceğini de belirtmiştik.

Anılan kararın iptali için açılan dava sonucunda Danıştay Sekizinci Dairesi Yükseköğretim Kurulu Kararının kısmen kabulüne kısmen iptaline vermiştir. Kararda gerekçe olarak, 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre yapılan atamaların hizmetin yürütülmesi amacı taşıdığı dikkate alındığında, azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin ve azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 33/a maddesi uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna başvuramamalarının 33/a maddesinin lafzi ve amaçsal yorumuna ve bu eksende kadronun ihdas amacına aykırı olduğu , 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına öğrenim süreleri ile sınırlı olmak kaydıyla atananları için ise hukuka uygun olduğunun altı çizilerek anılan karardaki "33/a" ibaresinin iptaline karar verilmiştir.

İŞTE DANIŞTAY KARARI!