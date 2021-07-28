PKK'dan kaçan Mustafa, evlat nöbetindeki ailesiyle görüştü

Diyarbakır'da Ayşegül ve Rauf Biçer çifti, terör örgütü PKK tarafından 2 yıl önce 16 yaşındayken, kaçırılan oğlu Mustafa için 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlatılan evlat nöbetine katıldı. Biçer çiftinin eylemi sürerken, dün gelen bir telefonla oğulları Mustafa, terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu haberi iletildi. Mustafa, ailesini cep telefonuyla arayarak örgütten kaçtığını söylemesi üzerine baba Rauf Biçer gözyaşları dökerken anne Ayşegül Biçer baygınlık geçirdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda baba Biçer, oğlu Mustafa'ya 'Tamam oğlum ben seni alacağım bu telefon açık kalsın' dediği görüldü. Anne ise telefonla konuştuğu oğluna 'Mustafa kurban olayım' dediği yer aldı.

'İLK GÜN DEMİŞTİM YA ZAFER YA ÖLÜM'

Oğlu Mustafa'nın teslim olduğu haberin almasının ardında DHA'ya konuşan anne Ayşegül Biçer, yıllar sonra ilk defa evladının sesini duyduğunu söyledi. Sevinç içerisinde olduğunu anlatan Biçer, eylemlerinin sonuç verdiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Çocuğumun PKK'dan kaçıp Türkiye'ye teslim olacağım demesi büyük bir mucizeydi. İlk gün demiştim ya zafer ya ölüm Allah'ın izniyle zafer yaşıyorum. İki davulla iki kurbanla HDP'nin kapısına geleceğim demiştim. Bunu yerine getireceğim. Öncelikle oğluma bir sarılayım ve kavuşayım. Anneler kazanacak dedik ve anneler kazanıyor teker teker. Büyük bir çözülme var kaçışlar da hızlandı. Demek ki bu anneler burada boşuna oturmadı. İlk günden beri dedik, gelin anneler babalar çocuklarınıza sesinizi duyurun. Benim çocuğum beni duymuş ve görmüş sesime kulak vermiş. Annem ağlamasın demiş ve dönüş kararı almış. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Oğlumun sesini duyunca bir baygınlık geçirdim. Sesini duydum, anne 'Kurban olayım ağlama' demesi benim için her şeyin bittiği noktadır. Evladın ölmüş diyorsun ölüyü dirilten Rabbim sana geri çeviriyor. Büyük bir mucize Rabbim bana onu yeniden bağışladı. Yaptıkları hatadan geri döndüler Rabbime şükürler olsun. Anneler babalar başarabilir. Evladımı kaybettim demesinler, boyun eğmesinler HDP ve PKK'ya."

'BİZ ONU PKK'DAN SÖKE SÖKE ALDIK'

Baba Rauf Biçer de, oğlunun telefonla kendilerini aradıklarında şoke olduğunu belirterek, "Ağladım tabi. 'Ağlama baba, artık bitti bu hasretlik' dedi. Hamdolsun iki yıldır biz burada mücadele ediyoruz. PKK yandaşları o çocuğu kazanamazsınız o çocuğa alamazsınız dediler. Biz onu Kandil'de PKK'dan söke söke aldık" diye konuştu.

ÇOCUĞUNA KAVUŞAN AİLE SAYISI 26 OLDU

3 Eylül 2019'da HDP binası önünde başlayan oturma eylemi 233 ailenin katılımıyla sürüyor. Eylemin öncüsü Hacire Akar'ın yanı sıra en son Ayşegül Biçer'in oğlu Mustafa Biçer'in örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olması sonucu çocuklarına kavuşan aile sayısı, 26'ya yükseldi.