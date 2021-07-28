Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan avukat yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde virajı alamayarak 175 metrelik uçuruma düşen otomobilin sürücüsü kadın avukat yaralandı.
|28 Temmuz 2021 16:57
|+Aa- Yazdır
Edinilen bilgiye göre, Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi'nde avukat Cansu Tekirdağ'ın (33) kullandığı 31 HT 474 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu virajı alamayarak 175 metrelik uçuruma düştü. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Tekirdağ, kurtarma ekipleri tarafından sedyeye alınarak düştüğü yerden çıkartıldı.
Kazada yaralanan avukatın İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı
29 Temmuz 2021 23:57
|Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı
29 Temmuz 2021 23:14
|Marmaris'teki yangında bir kişi hayatını kaybetti
29 Temmuz 2021 22:13
|Polisleri tüfekle tehdit ettiği iddia edilen şüpheliye gözaltı
29 Temmuz 2021 21:06
|Pierre Loti Fransız Lisesi'nde yangın çıktı
29 Temmuz 2021 19:03
|Kocaeli'deki orman yangınının sebebi belli oldu
29 Temmuz 2021 18:49
|Polis memuru tartıştığı kayınbiraderini silahla vurdu
29 Temmuz 2021 18:13
|8 ilden yangın haberleri gelmeye devam ediyor!
29 Temmuz 2021 15:54
|Esenyurt'ta çöp kamyonu anne ile oğlunu ezdi
29 Temmuz 2021 15:39
|Türkiye'deki orman yangınlarının etkisi KKTC'de hissedildi
29 Temmuz 2021 15:37