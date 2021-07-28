TRT'de iki isim görevden alındı
TRT'de yaklaşık 2 ay önce Türkiye'ye dönüş yapan ismin Genel Müdür Yardımcılığı görevi alınırken kanal koordinatörü olan bir diğer isimle ise bir süre önce yolların ayrıldığı ortaya çıktı.
|28 Temmuz 2021 17:19
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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na (TRT) yönelik atamalar ve yönetim yapısına ilişkin karar, geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yayımlandı. Görev süresi sona eren TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine Genel Müdürlüğe Mehmet Zahid Sobacı, Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Ahmet Albayrak atandı.
FATİH ER GERİ GÖNDERİLDİ
Yaklaşık 3,5 ay önce İngiltere'den dönüş yapan ve Uluslararası Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Fatih Er, yeniden Londra'ya gönderildi.
SELİM ATALAY'LA YOLLAR AYRILDI
Öte yandan TRT World Kanal Koordinatörü Selim Atalay'la da yeni yönetimin göreve gelmesinden bir süre önce yolların ayrıldığı ortaya çıktı.
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