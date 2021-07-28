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Güvenlik güçlerini seramik zırh koruyacak

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen 100 binden fazla ileri balistik zırh çözümü, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin kullanımına sunuluyor.
28 Temmuz 2021 17:25
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Güvenlik güçlerini seramik zırh koruyacak

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen balistik zırh çözümleriyle güvenlik güçlerinin operasyon sahasındaki güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Nurol Teknoloji, Ankara'da bulunan 3 üretim tesisinde balistik koruyucu zırh sistemleri üretiyor.

Bor karbür, silisyum karbür ve alumina seramiklerle ileri balistik zırhlı çözümleri üretebilen dünyadaki birkaç firmadan biri olan Nurol Teknoloji, ortaya koyduğu ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri ve diğer kolluk güçlerinin olası en yüksek tehdide karşı korunmalarını ve operasyon alanlarında avantaj sağlamasını amaçlıyor.

Zırh çözümlerinde kullanılan malzemeler ve karışımlar için özgün reçeteler ve üretim yöntemleri geliştirilirken, şirket yetkilileri bu sayede "dünyanın en hafif zırh çözümlerini" ortaya koyabildiklerini vurguluyor.

Yerli ve milli balistik koruyucu çözümler bu alandaki dışa bağımlığı büyük ölçüde azaltırken ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

Şirket, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için yakın zamanda 100 binden fazla balistik koruyucu yelek, tam koruma yeleği, gömlek içi yelek siparişi aldı ve bunların yarısına yakınını teslim etti. Teslimatlar partiler halinde sürdürülüyor.

Tehditlere özel zırhlar

Nurol Teknoloji Satış ve Pazarlama Müdürü Dilem Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temel faaliyet alanlarının balistik ürünler ve bunların ana malzemesi olan balistik seramikleri üretmek olduğunu söyledi.

Bor karbür, silisyum karbür ve alumina olmak üzere 3 ana balistik seramik ürettiklerini dile getiren Koçak, bunları kompozit malzemelerle birleştirerek personel, araç ve yapısal olmak üzere 3 ana grupta koruma çözümleri sunduklarını anlattı.

Koçak, personele sunulan balistik koruyucularda bor karbür, silisyum karbür seramiklerle oluşturulan plakalara kompozit katman ekleyerek istenilen tehditlere uygun zırhlar ürettiklerini ifade etti. Koçak, yine personelin kullanımına yönelik olarak özel isterleri karşılayan kalkanlar oluşturduklarını belirtti.

Koçak, jandarma ve emniyet güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı ihalenin ardından isterlere uygun çözümler için Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını ve bunu test süreçlerinin izlediğini söyledi. Koçak, çalışmalar sonunda 7,62, 7,63 milimetre zırh delici mühimmatı 3 atışa kadar tutabilen plakalar üretilip teslim edildiğini bildirdi.

Gemi, helikopter ve İHA'lara kalkan

Savunma sanayisindeki zırhlı araç üreticileriyle çözüm ortağı olduklarına işaret eden Koçak, kara araçlarına eklemeli zırh şeklinde farklı seviyelerde koruma sunduklarını ifade etti. Koçak, Türkiye'nin milli gemi projelerinde, helikopter taban koruma, kokpit koruma ihtiyaçlarında görev aldıklarını kaydetti.

Koçak, yapısal ürün grubunda ise zırhlı güvenlik kabinleri ürettiklerini ve bunlarda daha çok zırhlı çelik tercih edildiğini belirterek, "Bu şekilde konteynerler, daha mobil yapılar üretilmekte. Aynı zamanda İHA/SİHA gibi araçların komuta kontrol konteynerleri hem de sevkiyatını sağlayan konteynerler üretmekteyiz. Milli Savunma Bakanlığına sevkiyatını yaptığımız komuta yeri sistemleri üretiyoruz. Bunlar NATO tatbikatlarında hızlıca kurulabilen ve toplanabilen yapılar." dedi.

İhracat hedefi yeni anlaşmalarla artıyor

İhracatın cirolarındaki payının yüzde 10-12 seviyesinde bulunduğuna işaret eden Koçak, bunu yüzde 30-40 seviyesine çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Koçak, ihracat çalışmalarının son dönemde yoğunlaştığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"İtalyan ordusuna yönelik 5 yıllık bir anlaşma yaptık. İtalyan ordu personelinin göğüs plakası ve yan plaka ihtiyacını biz karşılıyoruz. Belçika ile 2 yıllık bir anlaşma yaptık, 10 bin göğüs ve yan plaka ihracatımız olacak. Polonya polisiyle 3 yılık bir anlaşmamız var. Alman Özel Kuvvetleri ve Hollanda polisine kalkan ve göğüs plakası şeklinde küçük hacimli de olsa ilk ürünlerimizi verdik. Türkiye'nin seramik üreticisi olarak sektörün öncü çözüm firmalarıyla çalışmalara başladık ve özel projeler yürütüyoruz, önümüzdeki dönemde bunları da dillendiriyor olacağız."
Anadolu Ajansı
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