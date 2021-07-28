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AK Parti'li Usta: Kaçak göçmenler sınır dışı ediliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: "(Afganistan'dan gelen sığınmacılar) Ülkeye giriş için resmi evrakları ve belgeleri olmayanlar, yine işlemleri yapılarak il göç idareleri tarafından tekrar ülke dışına gönderiliyorlar"
28 Temmuz 2021 17:32
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Türkiye'nin sığınmacılara yönelik politikası sayesinde milyonlarca masum kadının, çocuğun, insanın, gencin ve yaşlının hayatının kurtarıldığını belirtti.

Usta, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, sığınmacılarla ilgili olarak 2018'den bu yana "doğru bilinen yanlışlar" isimli kitapçıkları kamuoyu ile paylaştıklarını anımsattı.

Usta, "Bunları defalarca anlatmamıza ve söylememize rağmen, maalesef bir türlü Kılıçdaroğlu da onun ekibindeki bazı kişiler de hala bu yanlış bilgileri bilerek veya bilmeyerek, kasıtlı da olabilir, paylaşma çabası içerisindeler. Bize düşen bu yanlış bilgileri elbette düzeltmek ve doğruları paylaşmak." diye konuştu.

CHP ve İYİ Parti'nin Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesine ilişkin açıklamalarına yönelik Usta, "Bu insanlar Türkiye'ye sığınmacı olarak geldiler. Bunu unutmamak lazım. Bir savaştan kaçtılar. Çocuklar ve kadınlar, bir kısmı yollarda bir kısmı denizlerde boğularak, ölümü göze alarak bu yolculuğa çıktılar." dedi.

Sığınmacıların yaşam mücadelesi için Türkiye'ye geldiklerini ve "Geri gönderelim" diyerek geri gönderilemeyeceklerini aktaran Usta, şunları söyledi:

"Bu bir katliamdır, binlerce masum çocuğun, kadının ve sivilin yine Suriye'ye gönderilerek orada katledilmesine müsaade ediyorsunuz demektir, bu suça ortak olmak demektir. Bugün bunları söyleyenler bu insanların bütün umutlarını, bütün hayatlarını ve bütün hayallerini ve bir insan hakkı olarak, temek hak olarak yaşam haklarını tehdit altına almaktadırlar. Suriyeliler üzerinden yürütülen bu söylemler, toplum içerisinde ayrımcılığa, ötekileştirmeye ve nefret tohumlarının ekilmesine sebep olmaktadır. Buna müsaade etmemeliyiz."

Usta, CHP'nin 2016'da mültecilerle ilgili hazırladığı rapora ilişkin, "Gelin bakın, bugün Genel Başkanları Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarda bu raporun tam aksine söylemlerle, tam söylediklerinin tersine ırkçılığı, ötekileştiriciliği ve ayrımcılığı körükleyici söylemler içerisindeler. Bunlar yanlış, insanlar üzerinden birtakım siyasi emeller ve politik söylemler üretmek yanlış." şeklinde konuştu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamalarına yönelik Usta, "Bir belediye başkanın böylesine ayrımcı bir dil kullanması, insanları kimliklerine veya vatandaşlıktaki bilgilerine göre hizmetlerini kısıtlaması veya tamamen imkansız hale getirmesi kabul edilebilir değil. Bu Anayasa'ya da aykırı, bu dünyadaki bütün evrensel insan hakları ilkelerine de aykırı bir tutum ve davranış." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, Türkiye'nin sığınmacı sorunuyla karşı karşıya kaldığı günden itibaren insanı, insan hayatını ve yaşam hakkını önceleyen bir politika izlediğini belirterek, "Bu politikamız sayesinde de milyonlarca masum kadının, çocuğun, insanın, gencin ve yaşlının hayatını kurtardık." dedi.

- "Ülke dışına gönderiliyorlar"

Sosyal medyada askeri kıyafetlerle dolaşarak, Afganistan'dan Türkiye'ye gelen sığınmacıların bulunduğu iddialarının sorulması üzerine Usta, "Böyle bir bilgi doğru değil" ifadesini kullandı.

Bunun doğrulanmasının mümkün olmadığını ifade eden Usta, şöyle konuştu:

"Bu tamamen yanlış ve yalan bir bilgi. Evet, maalesef İran sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan ve yürüyerek o uzun sınır hattının denetiminden kaçarak gelen Afganlılar var. Bunlar da güvenlik güçlerimizin, sınır ekiplerimizin takipleriyle ve yurt içindeki hareketlilikleri takip edilerek tekrar gözaltına alınıyorlar. Ülkeye giriş için resmi evrakları ve belgeleri olmayanlar, yine işlemleri yapılarak il göç idareleri tarafından tekrar ülke dışına gönderiliyorlar."
Anadolu Ajansı
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