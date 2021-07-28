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Pfizer, 2021 satış tahminini 33,5 milyar dolara yükseltti

ABD'li ilaç firması Pfizer, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından bu yıl elde edecekleri satış gelirine ilişkin tahminini 26 milyar dolardan 33,5 milyar dolara çıkardı.
28 Temmuz 2021 17:43
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Pfizer, 2021 satış tahminini 33,5 milyar dolara yükseltti

Pfizer, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pfizer'ın bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 92 artarak 19 milyar dolara ulaştı.

Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki net satışları 9,9 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Pfizer'ın aşı satışlarından elde ettiği gelir bu yılın ikinci çeyreğinde 9,2 milyar dolar olurken, Kovid-19 aşısının satışlarından sağlanan gelir 7,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

Şirket, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdikleri Kovid-19 aşısından bu yıl yaklaşık 33,5 milyar dolarlık satış geliri beklediğini duyurdu.

Pfizer, mayıs ayında yaptığı açıklamada, aşı satışlarından bu yıl 26 milyar dolarlık gelir elde etmeyi öngördüklerini bildirmişti.

Pfizer, temmuz ayı ortasından itibaren imzalanan sözleşmeler kapsamında bu yıl 2,1 milyar doz aşının teslim edilmesinin beklendiğine dikkati çekti.

Şirketin net karı, bu yılın ikinci çeyreğinde 5,6 milyar dolara yükseldi. Şirketin geçen yılın aynı döneminde elde ettiği net kar ise 3,5 milyar dolar olmuştu.

Pfizer'ın geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,62 dolar olan hisse başına karı, 2021'in aynı döneminde 1,07 dolara ulaştı.
Anadolu Ajansı
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