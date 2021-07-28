Yunanistan'dan AB'ye: Göçmenler Türkiye'ye gönderilsin
|28 Temmuz 2021 17:47
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Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Notis Mitarakis'in imzasıyla Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Shinas, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson ve Frontex Başkanı Fabrice Leggeri'ye gönderilen mektupta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 15 Mart 2020'de durdurulan iade sürecinin yeniden başlatılmasının istenildiği belirtildi.
Ege adalarındaki mülteci kamplarında bulunan 1908 düzensiz göçmenin acilen Türkiye'ye gönderilmesi için kaleme alınan mektupta, "Yunanistan'da Kovid-19 denetimlerinin süratle yapıldığı ve iltica başvurularıyla ilgili işlemlerin hızlandırıldığı" ileri sürülerek, "iltica başvuruları reddedilenlerin iade sürecinin yeniden başlatılması için güvenli ortamın oluştuğunun vurgulandığı" kaydedildi.
Mitarakis yaptığı açıklamada, yasa dışı göç ve geri kabullerde Türkiye'nin çabalarını güçlendirmesini beklediklerini belirterek, yeni oluşturulacak Göç ve İltica Anlaşmasında ortak bir mekanizma ve geri kabuller için yasal donanımın güvence altına alınmasının Avrupa için öncelikli önem taşıdığını söyledi.
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