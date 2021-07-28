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Anıtkabir'e yapılan yiyecek- içecek otomatları kaldırılıyor

Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, tarihi sit alanı olan Anıtkabir'de yapılan yiyecek ve içecek otomatlarının kaldırılmasına karar verdi.
28 Temmuz 2021 18:14
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Anıtkabir'e yapılan yiyecek- içecek otomatları kaldırılıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarının bulunduğu Anıtkabir'de, mayıs ayı başında atıştırmalık yiyecek ve kahve satışı yapılan otomatik büfe kuruldu. Misak-ı Milli Kulesi'nin alt tarafındaki bölüme kurulan otomat büfeler, tepki çekti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nce Anıtkabir Komutanlığı ile görüşülerek otomatların kaldırılması istenilirken, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na da resmi yazı ile başvuruda bulunuldu. Yazıda, Anıtkabir'de kurulan otomatlar ile 2863 sayılı 'Koruma Kanunu'nun ihlal edildiği kaydedildi. Karar üzerine Anıtkabir Komutanlığı'nca otomatların kaldırılması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

OTOMATLARIN KALDIRILMASI KARARI

Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, kurul uzmanlarının raporu doğrultusunda yiyecek-içecek otomatlarının kaldırılmasına karar verdi. Kararda; Ankara Çanyaka ilçesi Mebusevleri Mahallesi'nde, Maliye Hazinesi mülkiyetinde, Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisli alanda bulunan, tescilli tarihi sit alanı Anıtkabir içinde yer alan anıt blokuna bitişik yiyecek- içecek otomatlarının kaldırılması istendi. Ayrıca kararın hızlıca uygulanarak sonucun da kurula bilgi verilmesi talep edildi. Kararda, dinlenme yerindeki yan salon duvar kaplamalarının da kaldırılarak orijinal duvara dönüştürülmesi gerektiği belirtildi. Söz konusu alanın tescilli tarihi sit alanı olması nedeniyle yapılacak her türlü uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınması gerektiği de hatırlatıldı.

'ATATÜRK'E KİMSE SAYGISIZLIK YAPAMAYACAK'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yazılı açıklama yaparak kararı değerlendirdi. Candan, "Anıtkabir bizim göz bebeğimiz. En son taş desenli duvar kaplamalı ticari otomatlar yerleştirdiler. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak süreci titizlikle takip ettik. Fikri takip yaparak ve kamuoyu oluşturarak Anıtkabir'e saygısızlık yapanların peşini bırakmadık ve mücadelemiz sonuç verdi. Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Anıtkabir Komutanlığı'nı uyararak, tarihi sit alanı olan Anıtkabir içerisinde yer alan anıt bloğuna bitişik vaziyetteki şikayete konu yiyecek-içecek otomatının ivedilikle kaldırılmasına, tescilli Anıtkabir alanına bulunan diğer yiyecek-içecek otomatlarının ise Anıtkabir bakım onarım ve restorasyon kurulu toplantısı raporunda belirtildiği üzere alana ilişkin hazırlanacak olan çevre düzenleme projesinin kurula iletilmesinden sonra tekrar değerlendirilmesine karar verdi. Anıtkabir'e yönelik her türlü uygulamada Atatürk'e ve onun ebedi mekanına hiç kimse saygısızlık yapamayacak" dedi.
DHA
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