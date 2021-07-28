Alevi ve Bektaşi derneklerden İBB'ye festival ismi tepkisi

Rumeli Balkan Güç Birliği Trakya Rumeli Bektaşi Dernelkleri Federasyonu Başkanı Recep Osman Erdoğan ile Alevi Anadolu İnanç Önderleri Birliği Genel Başkanı Hıdır Bulut, İBB'nin düzenleyeceği "Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali"ne ismine tepki gösterdikleri basın açıklaması düzenledi. Eseyurt'ta bulunan Rumeli Balkan Güç Birliği Trakya Rumeli Bektaşi Dernekleri Federasyonu merkezinde, saat 13.00'teki basın toplantısında konuşan Recep Osman Erdoğan, "Bir festival adı altında bir eğlence programı yapıyorsunuz ve bu eğlence programının adına Serçeşme Hacı Bektaş Festivali koyuyorsunuz. Ayıptır arkadaşlar. Bu bizim kanımıza dokunuyor. Vicdanınızı Allah aşkına yoklayın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnanç Masası'nı arayıp bilgi almak istediğimde bana söylenen söze bizim toplumumuz gerçekten çok içerledi. Bana dediler ki, 'siz bu konuyu politize ediyorsunuz.' Biz hiç kimseyi politize etmiyoruz. Bizim için inançlar, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli çok önemlidir" dedi.

"HACI BEKTAŞ-I VELİ'NİN KEMİKLERİ SIZLIYOR"

Erdoğan, "İki gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop'un kendisini arayıp konu hakkındaki hassasiyetlerine teşekkür ettiğini dile getiren Erdoğan, "Burada kullanılan ve burada kullanılan simge bizim kutsalımız olan Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin gerçekten kemiklerini sızlatıyor. Onun için ben buradan özellikle seslenmek istiyorum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na. Bu yanlıştan bir an önce vazgeçin" diye konuştu.

Alevi Anadolu İnanç Önderleri Birliği Genel Başkanı Hıdır Bulut, "Hacı Bektaş-ı Veli'yi siyaset arenasına çekmeyin. Kendi kendinize siyasetinizi yapın. Hacı Bektaşi Veli festivali diye bir şey yok. Hacı Bektaşi Veli'nin şenlikleri var. Kültür Bakanlığı yapıyor, oraya gitsinler" ifadelerini kullandı.